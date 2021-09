Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX gelistet. (07.09.2021/ac/a/t)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Nach einer massiven Prognosesenkung habe die Aktie von SMA Solar am Montag zweistellige Verluste verkraften müssen. Der Konzern habe damit weiteres Vertrauen bei den Anlegern verspielt, das Chartbild habe sich deutlich eingetrübt. Inzwischen gebe es auch erste Einschätzungen von Analysten zur Entwicklung.Die Lieferketten-Probleme hätten sich in den vergangenen Tagen offenbar verschärft, meine etwa Jefferies-Analyst Constantin Hesse. Selbst größere Lieferanten hätten die versprochenen Mengen nicht mehr liefern können. Das treffe allerdings die gesamte Branche. Das SMA-Management habe trotz der Probleme bei der Verbesserung der Profitabilität einen guten Job gemacht. Das Kursziel habe er nach der Gewinnwarnung dennoch von 43 auf 40 Euro gesenkt, das Votum laute "hold".Auch Guido Hoymann vom Bankhaus Metzler spreche von externen Faktoren, die für die gekappten Ziele verantwortlich seien und auch Wettbewerber treffen würden. Die langfristigen Wachstumsaussichten seien dadurch nicht getrübt. Dennoch sei die Meldung ein erster größerer Rückschlag nach drei Jahren der erfolgreichen Umstrukturierung. Hoymann habe das Ziel deshalb deutlich von 79,10 auf 58,00 Euro gekappt. Die Einstufung laute jedoch weiter "buy", zumal das Kursziel noch immer mehr als 55 Prozent über dem aktuellen Kursniveau liege.Solange sich das Chartbild nicht aufhellt, sollten Neueinsteiger abwarten, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". Der Konzern müsse zunächst wieder Vertrauen zurückgewinnen. (Analyse vom 07.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: