SMA Solar Technology-Aktie:

55,75 EUR +1,04% (12.03.2918, 15:19)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2016 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht. Zur effizienten Steigerung des PV-Eigenverbrauchs kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, umfangreiche Servicedienstleistungen sowie die operative Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab.



Hauptsitz des Unternehmens ist Niestetal bei Kassel. SMA ist in 20 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon allein 500 in der Entwicklung. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.000 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (12.03.2018/ac/a/t)

Bad Nauheim (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse der "BÖRSE am Sonntag":Die Experten der " BÖRSE am Sonntag " nehmen in einer aktuellen Ausgabe die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Die drittbeste Kursentwicklung habe im Februar bei der Aktie von SMA Solar zu Buche gestanden. Um 12,9 Prozent sei es nach oben gegangen. Grund dürfte vor allem der zuletzt überraschend optimistische Blick in die Zukunft gewesen sein. Der Umsatz solle 2018 auf bis zu eine Milliarde Euro steigen, womit man wieder ein Wachstum anpeile. Gute Geschäfte in Asien und Europa sollten dabei helfen. Im vergangenen Jahr sei es vor allem in den USA schlecht gelaufen. Der Umsatz sei um sechs Prozent auf 890 Millionen Euro zurückgegangen, der Vorsteuergewinn von 141,5 auf 95 Millionen Euro. Auch die US-Steuerreform habe sich negativ auf das Ergebnis ausgewirkt.Umso mehr habe Anleger und Aktionäre wohl die gute Prognose für 2018 gefreut. Zudem habe SMA Solar trotz Ergebnisschwierigkeiten 2017 einen neuen Absatzrekord erreicht. Des Weiteren komme der Wandel von SMA vom Hersteller von Solar-Wechselrichtern, hin zu einem Energiedienstleister bei Anlegern gut an, glaube Warburg Research-Analyst Arash Roshan Zamir. Ob die Aktie deshalb ein Kauf sei? Ein erwartetes KGV für 2018 von über 60 spreche zumindest nicht gerade für eine günstige Bewertung. (Analyse vom 08.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:55,50 EUR +0,73% (12.03.2018, 15:06)