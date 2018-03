Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

48,22 EUR -9,53% (28.03.2018, 15:01)



Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

48,10 EUR -8,47% (28.03.2018, 15:08)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:
DE000A0DJ6J9

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:
A0DJ6J

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:
S92

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) ist mit einem Umsatz von rund einer Milliarde Euro im Jahr 2016 Weltmarktführer bei Photovoltaik-Wechselrichtern, einer zentralen Komponente jeder Solarstromanlage. SMA bietet ein breites Produkt- und Lösungsportfolio an, das einen hohen Energieertrag für solare Hausdachanlagen, gewerbliche Solarstromanlagen und große Solarkraftwerke ermöglicht. Zur effizienten Steigerung des PV-Eigenverbrauchs kann die SMA Systemtechnik einfach mit unterschiedlichen Batterietechnologien kombiniert werden. Intelligente Energiemanagement-Lösungen, umfangreiche Servicedienstleistungen sowie die operative Betriebsführung von Solarkraftwerken runden das Angebot von SMA ab.



Hauptsitz des Unternehmens ist Niestetal bei Kassel. SMA ist in 20 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit mehr als 3.000 Mitarbeiter, davon allein 500 in der Entwicklung. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.000 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und aktuell als einziges Unternehmen der Solarbranche im TecDAX gelistet. (28.03.2018/ac/a/t)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von Erkan Aycicek, Investmentanalyst von der LBBW:Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) von "verkaufen" auf "halten" hoch.SMA habe bereits auf seinem Capital Markets Day (26. Januar) vorläufige Zahlen präsentiert und Aycicek sehe keine Unterschiede in der GuV. Auch der Ausblick für 2018 sei bestätigt worden. Noch nicht veröffentlicht worden seien bisher die Entwicklung der einzelnen Bereiche, Bilanz und Cash-Flow-Rechnung sowie eine Indikation hinsichtlich der operativen Entwicklung in Q1.Obwohl das EBITDA von 97 Mio. EUR für das Geschäftsjahr 2017 bekannt gewesen sei, seien die positiven Einmaleffekte von 13 Mio. EUR neu gewesen. Nach neun Monaten sei das EBITDA noch mit 5 Mio. EUR belastet gewesen.Zum Jahresende habe das Eigenkapital im Konzern 611,5 Mio. EUR betragen, was einer Eigenkapitalquote von 50,3% (Q3: 49,7%) entspreche. Erfreulich werte der Analyst auch das Net Cash, welches sich zum Jahresende auf 462,6 Mio. EUR belaufen habe (Q3 17 447 Mio. EUR). Er denke, dass in einem weiterhin sehr schwierigen Marktumfeld eine gute Bilanz ein wichtiger Garant sei, um weiterhin hohe F&E-Ausgaben und Wachstum zu gewährleisten.Vorstand und Aufsichtsrat würden der Hauptversammlung eine Dividende von 0,35 (Vj. 0,26) EUR je Aktie vorschlagen. Dies entspreche einer Ausschüttungsquote von 40% des Konzernergebnisses.SMA plane für 2018 mit einem Umsatz zwischen 900 und 1.000 Mio. EUR und einem EBITDA zwischen 90 und 110 Mio. EUR. Das EBITDA berücksichtige erstmals Aufwendungen für den Aufbau des digitalen Geschäfts von mehr als 10 Mio. Euro. Die aktuelle Guidance sollte von drei positiven Aspekten begünstigt werden: Neubewertung der Gewährleistungsrückstellungen, Volumen/Preiseffekte und Kostensenkungsmaßnahmen.Erkan Aycicek, Investmentanalyst der LBBW, stuft die SMA Solar Technology-Aktie von "verkaufen" auf "halten" hoch. Das Kursziel werde bei 50 EUR belassen. (Analyse vom 28.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.