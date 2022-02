Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



SLM Solutions-Aktie:

14,70 EUR +3,52% (15.02.2022, 11:40)



SLM Solutions-Aktie:

14,54 EUR +3,86% (15.02.2022, 11:25)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:
A11133

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:
AM3D

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) mit Sitz in Lübeck, Deutschland, ist ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen entwickelt und produziert 3D-Druckmaschinen und integrierte Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. (15.02.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) unter die Lupe.Die Sorgen bei den Lieferketten könnten einige Konzernchefs zum Umdenken zwingen. Der 3D-Druck - auch bekannt unter der Bezeichnung additive Fertigung - biete zahlreiche Vorteile für potenzielle Kunden, darunter eine verbesserte Leistung, ein geringeres Gewicht und Volumen, niedrigere Kosten, kürzere Vorlaufzeiten sowie verbesserte Designs. Wenn benötigte Teile im 3D-Drucker selbst hergestellt würden, wäre man in der Produktion also unabhängiger, widerstandsfähiger und am Ende auch effizienter aufgestellt.Passend dazu setze die NXG XII 600 aus dem Hause des Lübecker Spezialisten für 3D-Metalldrucker auf dem globalen Markt für metallbasierte additive Fertigungsverfahren nach neue Maßstäbe. Die zwölf Laser ermöglichen eine hohe Produktivität. Die NXG Xll 600 sei speziell für die Serienproduktion entwickelt worden und sei ein Meilenstein in der Branche, da sie 20-mal schneller seu als herkömmliche Maschinen mit einem Laser. SLM Solutions-Vorstand Sam O'Leary sei daher überzeugt, dass die Maschine in den kommenden Jahren einen "sehr bedeutenden Beitrag zum SLM-Geschäft leisten" werde.Die Anlage sei der "Gamechanger" für die Branche in Richtung Massenproduktion, heiße es bei Jefferies. Ein Jahrzehnt nach dem globalen Hype über 3D-Druck nähere sich nun der Durchbruch, so Analyst Constantin Hesse.Die SLM Solutions-Aktie sei mit der allgemeinen Schwäche bei den Technologiewerten zuletzt unter Druck geraten. Liefere die Gesellschaft weiter wie geplant (Zahlen für 2021 gebe es offiziell erst am 24. März) und trübe sich das Marktumfeld in den kommenden Wochen nicht zu sehr ein, könnte sich der Titel nachhaltig von seinen Tiefstständen lösen. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.02.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte: Aktien von SLM Solutions befinden sich im Real-Depot von DER AKTIONÄR.