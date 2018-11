Börsenplätze SLM Solutions-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

15,06 EUR -1,57% (01.11.2018, 17:36)



Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

13,80 EUR -1,43% (02.11.2018, 09:03)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (02.11.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktie vorbörslich unter Druck - ChartanalyseDer deutsche Hersteller von 3-D Metalldruckern SLM Solutions (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) hat Donnerstagabend Zahlen vorgelegt und auf ganzer Linie enttäuscht, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Nebst Gewinnwarnung sei auch der Vorstandssprecher zurückgetreten. Die Aktie sei um 5,5 Prozent nachbörslich abgestürzt. Es werde mit heftigen Kursschwankungen sowie einem größeren Rücksetzer gerechnet!SLM Solutions habe nachbörslich einen enttäuschenden Einblick in seine Bücher gewährt und sei anschließend noch um gut 5,5 Prozent eingebrochen. Der deutsche Hersteller von 3-D Metalldrucken stehe ohnehin seit Anfang dieses Jahres massiv unter Druck, die Aktie habe im selben Zeitraum 72 Prozent an Wert verloren. Mit der heute zu erwartenden Kursreaktion dürfte es sogar noch schlimmer kommen, die Aktie könnte direkt unter ihre Jahrestiefs aus 2015 bei 13,32 Euro durchrutschen und ein neuerliches Verkaufssignal etablieren. Hier könnte sich durchaus ein Short-Einstieg lohnen.Ausgehend von einem Kursrutsch unter das Niveau aus 2015 von 13,32 Euro seien weitere Rücksetzer zunächst in den Bereich von 12,10 Euro darunter sogar auf 10,84 Euro in den nächsten Handelstagen möglich. Auf diesen Rücksetzer könne über entsprechende Short-Instrumente auf Sicht von wenigen Handelstagen gesetzt werden. Allerdings sei auch mit sehr starker Volatilität in dem Papier zu rechnen.Grundsätzlich sei ein Short-Einstieg auch auf aktuellem Kursniveau möglich, nur dass Anleger in diesem Fall noch mit kleineren Gegenbewegungen an den Jahrestiefs rechnen müssten. Eine anschließende Abwärtsbewegung könnte in den Bereich von 10,84 Euro abwärts reichen. Ein vernünftiger Stopp bei einem direkten Short-Einstieg ist aber noch oberhalb von 15,70 Euro anzusiedeln, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de". (Veröffentlicht am 02.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link