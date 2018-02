XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

36,30 EUR -1,49% (22.02.2018, 13:17)



Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

36,40 EUR -1,36% (22.02.2018, 13:26)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (22.02.2018/ac/a/t)







Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) war zuletzt ein auffälliger Insiderverkauf zu beobachten.Am 16.02.2018 hat ein Großaktionär der SLM Solutions Group AG, die Ceresio GmbH, zu deren Gesellschaftern der Aufsichtsratsvorsitzende der Gesellschaft, Hans-Joachim Ihde, zählt, ein Paket von rund 1.312.200 SLM Solutions-Aktien zum Kurs von 34,88 EUR veräußert, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 45.769.536,00 EUR entspricht. Der Aufsichtsratsvorsitzende hat 7,3% des Grundkapitals an eine limitierte Anzahl institutioneller Investoren im Wege einer Privatplatzierung verkauft und hält über die Ceresio GmbH noch 16,77%.Wie das Unternehmen am 1. Februar 2018 mitteilte, war es zu Beginn des Jahres 2017 - nach dem gescheiterten Übernahmeversuch durch General Electric Ende 2016 - zunächst mit Zurückhaltung auf Kundenseite konfrontiert. "Diese Kaufzurückhaltung und Unsicherheit auf Kundenseite hat sich im Laufe des zweiten Halbjahres aufgelöst, sodass wir insbesondere durch den Abschluss langfristiger Rahmenverträge im Auftragseingang im Vergleich zum Vorjahr einen Anstieg um mehr als 110% auf 169 Mio. Euro verzeichnen konnten, der sich in den kommenden Jahren im Umsatz positiv bemerkbar machen wird. Für das Geschäftsjahr 2017 erwarten wir nach vorläufigen Zahlen einen Umsatz im Bereich von 80 bis 85 Millionen Euro" so Uwe Bögershausen, Vorstandsmitglied und CFO.Für 2018 rechnet SLM Solutions mit einem Umsatz in Höhe von rund 125 Mio. Euro. Das würde einem Wachstum in Höhe von ca. 50% von 2017 auf 2018 entsprechen und die Gesellschaft zurück auf den Pfad zur Erreichung eines Umsatzes von 500 Mio. Euro in 2022 führen. Die finalen Zahlen für 2017 werden am 28. März 2018 veröffentlicht.Börsenplätze SLM Solutions-Aktie: