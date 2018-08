Börsenplätze SLEEPZ-Aktie:



Kurzprofil SLEEPZ AG:



Die SLEEPZ AG (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB) ist eine auf den Bereich Schlafwelten (Schlafraummöbel, Betten, Lattenroste, Matratzen, Bettwaren, Accessoires) fokussierte E-Commerce Unternehmensgruppe. Ihre Tochtergesellschaften sleepz Home GmbH, Matratzen Union GmbH, Ecom Union GmbH und Markenschlaf GmbH betreiben Online-Shops im Bereich Schlafwelten, so u.a. www.perfekt-schlafen.de, www.matratzenunion.de, www.schlafhandel.de, www.onletto.de, www.schoene-traeume.de, www.matratzendiscount.de oder www.bettenriese.de.



Unter der Marke "buddy" (www.buddysleep.de ) vertreibt die sleepz Home GmbH hauptsächlich ihre gleichnamige One-fits- All-Matratze.



Die Grafenfels Manufaktur GmbH (www.grafenfels.de ) hat unter der Marke "Grafenfels" eine eigene Matratzen-Kollektion entwickelt.



Weiterhin verfügt die Gruppe über Showrooms in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Wolfhagen und Zürich. (27.08.2018/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SLEEPZ-Aktienanalyse von Aktienanalyst Alexander Braun von der Montega AG:Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die SLEEPZ-Aktie (ISIN: DE000A2E3772, WKN: A2E377, Ticker-Symbol: BTBB).Die SLEEPZ AG plane die Übernahme der URBANARA GmbH. Das Unternehmen mit Sitz in Berlin fokussiere sich auf den Online-Handel von Heimtextilien und Wohnaccessoires und erwirtschafte laut SLEEPZ einen Umsatz im oberen einstelligen Mio.-Euro-Bereich. URBANARA gehöre zum Beteiligungsportfolio des SLEEPZ-Großaktionärs Heliad Equity Partners (Heliad).Die Übernahme solle in Form einer Sachkapitalerhöhung zu 1,20 Euro erfolgen. Die Bewertung von URBANARA sei mit 6,2 Mio. Euro angesetzt worden, hänge allerdings final von der Bestätigung durch ein noch zu beauftragendes Sacheinlagegutachten ab. Auf Basis der aktuellen Bewertung führe die Transaktion zur Ausgabe von knapp 5,2 Mio. neuen Aktien. Die Übernahme stehe laut SLEEPZ unter einer Reihe weiterer aufschiebender Bedingungen, insbesondere dem positiven Abschluss der bereits begonnenen Due Diligence und der erfolgreichen Aufnahme der notwendigen Wachstumsfinanzierung im Rahmen der laufenden Wandelanleiheplatzierung. Eine vertragliche Einigung solle bis Ende September 2018 herbeigeführt werden.Der Analyst gehe davon aus, dass Heliad einen Teil der Wandelanleihe zeichnen werde und so die notwendigen Mittel zur Wachstumsfinanzierung von URBANARA beisteuere.URBANARA beschäftige aktuell ca. 45 Mitarbeiter. Das Unternehmen biete im Bereich Schlafzimmer - wie auch SLEEPZ - Bettdecken, Spannbettlaken und Kopfkissen an. Darüber hinaus verfüge URBANARA über ein breites Produktsortiment, das von Gardinen über Lampen und Geschirr bis hin zu Teppichen reiche. Laut Presseberichten habe das Unternehmen in Finanzierungsrunden bisher mehr als 20 Mio. Euro eingesammelt. URBANARA sei noch nicht profitabel, verfüge aber über einen starken Markennamen und eine gute Kundenbindung.Die Hintergründe der geplanten Akquisition seien für den Analysten nachvollziehbar. Beide Unternehmen sollten voneinander profitieren können. SLEEPZ hätte mehr Eigenmarken und könnte gleichzeitig die Abhängigkeit vom Segment "Matratze" reduzieren. URBANARA würde sein Produktsortiment erweitern. Die Verluste der Gruppe dürften durch die Übernahme aber zunächst steigen, weswegen eine Transaktion ohne externe Finanzierung nicht möglich sei.Alexander Braun, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt das Kursziel von 1,20 Euro und das "halten"-Rating für die SLEEPZ-Aktie. (Analyse vom 27.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link