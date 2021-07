XETRA-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:

Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung und erstklassige Kundenerfahrung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Der SIXT-Konzern verdoppelte seit 2009 seinen Umsatz und erwirtschaftete in 2019 Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Im Jahr 2020 erzielte SIXT trotz der Reise- und Ausgangsbeschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie einen Konzernumsatz von 1,53 Mrd. Euro und wies unter anderem nach Kosteneinsparungen von rund 600 Mio. Euro ein positives Konzernjahresergebnis von 2 Mio. Euro aus. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.SIXT.de. (29.07.2021/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SIXT: Wieder gut unterwegs - AktienanalyseEuropas größter Autovermieter SIXT (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) ist auf Erholungskurs, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Der operative Konzernumsatz habe sich im zweiten Quartal auf 498 Mio. Euro mehr als verdoppelt, habe der Konzern auf Basis vorläufiger Zahlen mitgeteilt. Vor Steuern habe ein Gewinn von 78 Mio. Euro gestanden, nach einem Minus von 117,7 Mio. Euro im Jahr zuvor. Die sukzessive Aufhebung vieler Corona-Restriktionen habe zu einer spürbaren Erholung geführt, habe es geheißen - die gestiegenen Mietwagenpreise in den USA und Europa sowie Kostensenkungen hätten ihr Übriges getan.Nach der ersten Jahreshälfte traue sich der Konzern nun auch eine Prognose für das Gesamtjahr zu. Demnach solle der Konzernumsatz von 1,52 Mrd. Euro im Vorjahr auf 1,95 bis 2,10 Mrd. Euro steigen. Beim Vorsteuerergebnis peile SIXT einen Wert zwischen 190 und 220 Mio. Euro an. Im Jahr zuvor habe der Konzern hier einen Verlust von 81,5 Mio. Euro eingefahren. Von den Zahlen aus dem Vorkrisen-Jahr 2019 sei SIXT damit aber noch weit entfernt: Damals habe der Autovermieter - ohne die 2020 verkaufte Leasing-Sparte - 2,49 Mrd. Euro Umsatz und einen Vorsteuergewinn von 308 Mio. Euro erzielt.Dass die Stamm-Aktie dennoch höher stehe als vor dem Corona-Crash, passe für einige Analysten daher nicht wirklich zusammen, zumal neue Varianten des Coronavirus sowie damit verbundene erneute Restriktionen im Reiseverkehr weiterhin ein Risiko darstellen würden. (Ausgabe 29/2021)