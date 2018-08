Börsenplätze SINGULUS-Aktie:



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (29.08.2018/ac/a/nw)



Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG).Die vergangenen Monate hätten nach Ansicht der Analysten von EQUI.TS GmbH Klarheit geschaffen. Die für SINGULUS TECHNOLOGIES (SNG) bedeutende Dünnschicht-Zellfertigung (CIGS) sei von der Kürzung der Solarförderung in China nicht direkt betroffen. Wie andere CIGS-Zellen-Fertiger halte auch der Großkunde CNBM an seinen Plänen fest, er wolle unverändert kräftig expandieren. Chinas Entscheidung, die PV-Förderung zu reduzieren, ziele auf den kristallinen PV-Markt und nicht das Dünnschicht-Segment, würden die Researcher in ihrer jüngsten Analyse aufzeigen.Der einsetzende Preisdruck bei kristallinen Zellen löse dort eine Herstellerkonsolidierung aus. Aber China wolle Nr. 1 in der PV-Produktion bleiben! Peking mache das mit einer Reihe von Maßnahmen unmissverständlich klar. Das bedeute, so die Fachanalysten, dass die nächste Innovationsrunde angestoßen würde. Dies spiele den Spezialmaschinenbauer wie SNG klar in die Karten. Ein Grund mehr, dass CNBM bei SNG Ankeraktionär werden wolle.Die EQUI.TS-Schätzung und der Zielkurs würden unverändert bleiben; auch das Anlageurteil sei bestätigt worden.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienexperten der EQUI.TS GmbH, bleiben bei ihrem "kaufen"-Rating für die SINGULUS-Aktie. Das Kursziel laute weiterhin EUR 17,11. (Analyse vom 29.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link