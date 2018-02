XETRA-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

14,96 Euro -3,61% (14.02.2018, 15:34)



Tradegate-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

14,90 Euro -5,28% (14.02.2018, 15:55)



ISIN SINGULUS-Aktie:

DE000A1681X5



WKN SINGULUS-Aktie:

A1681X



Ticker Symbol SINGULUS-Aktie:

SNG



Kurzprofil SINGULUS AG:



Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) ist ein deutsches Maschinenbauunternehmen. Die SINGULUS TECHNOLOGIES AG ist Hersteller von Produktionsanlagen für optische Datenträger wie CDs und DVDs, Vakuumdünnschichttechnik, klassische Halbleitertechnologie, zur Produktion von Solaranlagen, Magnetspeicher, MRAM, Wafer-Produktion, Mikroelektromechanische Systeme (MEMS), Telekommunikationselektronik, Chip Packaging, technische und dekorative optische Beschichtungen.



Hauptsitz ist Kahl am Main, Deutschland.



(14.02.2018/ac/a/nw)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse des Analysten Stephan Wulf von ODDO BHF:Laut einer aktuellen Aktienanalyse vertritt Stephan Wulf, Aktienanalyst von ODDO BHF, in Bezug auf die Aktien der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) weiterhin eine neutrale Haltung.CNBM demonstriere ein starkes Interesse an der SINGULUS TECHNOLOGIES AG. Das Auftragspotenzial von CNBM belaufe sich auf ca. 1,7 Mrd. EUR.Unter optimalen Voraussetzungen schätzen die Analysten von ODDO BHF das Kurspotenzial der SINGULUS-Aktie auf 27 EUR.Im Basisszenario hebt Analyst Stephan Wulf das Kursziel derweil auf 15 EUR an. Das aktuelle Kursniveau erscheine für den Moment angemessen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SINGULUS-Aktie: