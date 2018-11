XETRA-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

Tradegate-Aktienkurs SINGULUS-Aktie:

ISIN SINGULUS-Aktie:

DE000A1681X5



WKN SINGULUS-Aktie:

A1681X



Ticker Symbol SINGULUS-Aktie:

SNG



Kurzprofil SINGULUS TECHNOLOGIES AG:



Der SINGULUS TECHNOLOGIES Konzern (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) konzentriert seine Tätigkeit auf die Entwicklung, Herstellung und den Vertrieb von Maschinen und Anlagen im Bereich der Beschichtungstechnik, der Oberflächenbehandlung und der Nasschemie sowie damit in Zusammenhang stehender Geschäfte und Dienstleistungen, einschließlich der verschiedenen Formen der Absatzfinanzierung. Dabei fokussiert sich die Gesellschaft derzeit im Wesentlichen auf die Absatzmärkte Solar, Halbleiter und Optical Disc sowie verwandte Einsatzgebiete der Beschichtungstechnik. Externe Einflussfaktoren ergeben sich hauptsächlich aus der Nachfrage nach neuem Fertigungsequipment innerhalb dieser Märkte. (06.11.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SINGULUS-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SINGULUS TECHNOLOGIES AG (ISIN: DE000A1681X5, WKN: A1681X, Ticker-Symbol: SNG) unter die Lupe.Der Newsflow bleibe positiv: Nachdem der Spezialmaschinenbauer mit den Q3-Zahlen die Prognosen bestätigt hae, habe SINGULUS heute nachgelegt. Mit dem Großkunden und Ankeraktionär China National Building Materials (CNBM) sei ein Letter of Intent (LOI) über die Lieferung von mehr als zehn weiteren Produktionsanlagen unterzeichnet worden."Der Aktionär" habe die Aufträge in Aussicht gestellt und halte an seinem Fazit fest: Könne SINGULUS seinen Wettbewerbsvorsprung weiterhin in steigende Aufträge und Umsätze ummünzen, dürften die Gewinne nachhaltig sprudeln und die Aktie schnell wieder Kurs auf die 15-Euro-Marke nehmen. Das Anlegermagazin spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 06.11.2018)