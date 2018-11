Düsseldorf-Aktienkurs SINA-Aktie:

52,29 EUR -1,25% (21.11.2018, 13:15)



NASDAQ-Aktienkurs SINA-Aktie:

61,00 USD +1,77% (21.11.2018, 14:23, vorbörslich)



ISIN SINA-Aktie:

KYG814771047



WKN SINA-Aktie:

929917



Ticker-Symbol SINA-Aktie Deutschland:

YIN



NASDAQ Ticker-Symbol SINA-Aktie:

SINA



Kurzprofil SINA Corp.:



SINA Corp. (ISIN: KYG814771047, WKN: 929917, Ticker-Symbol: YIN, NASDAQ-Symbol: SINA) ist ein chinesisches Unternehmen aus dem Bereich Online-Medien. Das digitale Mediennetzwerk von SINA.com (Portal) SINA.cn (mobiles Portal) und Weibo.com (Social Media) ermögliche Internetnutzern Zugang zu professionellen Medieninhalten und Nutzer-generiertem Conent.

(21.11.2018/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - SINA-Aktienanalyse der Analystin Karen Chan von Jefferies & Co:Im Rahmen einer Aktienanalyse bestätigt die Analystin Karen Chan ihre Kaufempfehlung für die Aktien von SINA Corp. (ISIN: KYG814771047, WKN: 929917, Ticker-Symbol: YIN, NASDAQ-Symbol: SINA).Die Analysten von Jefferies & Co haben eine Aktualisierung des Bewertungsmodells von SINA Corp. vorgenommen.Analystin Karen Chan passt das Kursziel für die SINA-Aktie von 138,00 auf 89,00 USD nach unten an. Die Bewertung des Titels bleibe attraktiv.In ihrer SINA-Aktienanalyse halten die Analysten von Jefferies & Co am "buy"-Rating fest.Börsenplätze SINA-Aktie: