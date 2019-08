Berlin-Aktienkurs SINA-Aktie:

38,40 EUR -3,03% (21.08.2019, 14:06)



NASDAQ-Aktienkurs SINA-Aktie:

43,10 USD +1,79% (21.08.2019, 15:05, vorbörslich)



ISIN SINA-Aktie:

KYG814771047



WKN SINA-Aktie:

929917



Ticker-Symbol SINA-Aktie Deutschland:

YIN



NASDAQ Ticker-Symbol SINA-Aktie:

SINA



Kurzprofil SINA Corp.:



SINA Corp. (ISIN: KYG814771047, WKN: 929917, Ticker-Symbol: YIN, NASDAQ-Symbol: SINA) ist ein chinesisches Unternehmen aus dem Bereich Online-Medien. Das digitale Mediennetzwerk von SINA.com (Portal) SINA.cn (mobiles Portal) und Weibo.com (Social Media) ermögliche Internetnutzern Zugang zu professionellen Medieninhalten und Nutzer-generiertem Content.

(21.08.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Hong Kong (www.aktiencheck.de) - SINA-Aktienanalyse der Analystin Brandy Sun von BOCOM International Securities:Im Rahmen einer Aktienanalyse empfiehlt die Analystin Brandy Sun von BOCOM International Securities die Aktien von SINA Corp. (ISIN: KYG814771047, WKN: 929917, Ticker-Symbol: YIN, NASDAQ-Symbol: SINA) nunmehr zum Kauf.Die von SINA Corp. in Q2 erzielten Umsätze und Gewinne seien stärker ausgefallen als erwartet worden. Das Nutzerwachstum bei Weibo sei stabil. Die Analysten von BOCOM International Securities rechnen bei Weibo in Q3 mit einem sequenziellen Umsatzwachstum von 14%.Im Zuge einer Anhebung der Gewinnprojektionen setzt Analystin Brandy Sun das Kursziel für die SINA-Aktie von 48,00 auf 50,00 USD herauf.Für ein Investment in den Titel würden die Wettbewerbsfähigkeit der Weibo-Produkte, eine größere Disziplin bei den Marketingausgaben sowie die Umsatzbeiträge von Yizhibo sprechen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SINA-Aktie: