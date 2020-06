Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 4,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX Index gelistet. (09.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Im Koalitionsvertrag zwischen der Union und SPD sei die Einführung eines Rx-Versandverbots (Versandhandel von verschreibungspflichtigen Medikamenten) vorgesehen. Aufgrund europarechtlicher Bedenken habe es diesbezüglich in den letzten Monaten bereits Störfeuer gegeben. Dieses flamme allerdings nun wieder auf und bringe die Aktien von SHOP APOTHEKE EUROPE und Zur Rose unter Druck.Wie das "Handelsblatt" berichte, gerate Gesundheitsminister Jens Spahn zunehmend unter Druck aus der eigenen Partei. Denn das Thema könnte die im Juli beginnende deutsche EU-Ratspräsidentschaft belasten. Es gehe dabei um den Streit um Versandapotheken aus dem europäischen Ausland, die mit Rabatten auf verschreibungspflichtige Medikamente Kunden aus der Bundesrepublik anlocken würden.Den stationären Apotheken seien dabei vor allem Versender wie SHOP APOTHEKE EUROPE oder DocMorris (zur Zur-Rose-Gruppe gehörend) ein Dorn im Auge. Spahn habe vergangenes Jahr als Kompromiss einen Gesetzentwurf vorgelegt, der den Versandhandel zwar nicht verbiete - aber Onlineapotheken verpflichte, sich an die in Deutschland geltende Preisbindung für rezeptpflichtige Arzneimittel zu halten, schreibe das "Handelsblatt" weiter.Für SHOP APOTHEKE EUROPE und Zur Rose komme das Wiederaufflammen der Problematik zur Unzeit. Die beiden europäischen Platzhirsche in Sachen Online-Versand von Medikamenten würden sich gerade für die Einführung der elektronischen Rezeptierung in Deutschland rüsten. Zudem sorge die Corona-Pandemie für eine spürbare Belebung des Geschäfts.SHOP APOTHEKE EUROPE und Zur Rose hätten in den letzten Jahren des Öfteren von politischer Seite unter Beschuss gestanden. Die europarechtlichen Bedenken in Bezug auf ein potenzielles Rx-Versandverbot würden hoch bleiben.Mutige Neueinsteiger können bei den beiden Aktien eine erste Position eröffnen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". Ein Stopp (Shop Apotheke: 59,00 Euro, Zur Rose: 115,00 Euro) sichere nach unten ab. (Ausgabe vom 09.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link