XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

65,80 EUR +5,62% (06.04.2020, 09:36)



Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

67,50 EUR +8,35% (06.04.2020, 09:49)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 4,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert und seit dem 24. September 2018 im SDAX Index gelistet. (06.04.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE: Nachfrageboom nach Medikamenten - AktienanalyseVitaminpräparate, Grippe- und Erkältungsmedikamente sowie Desinfektionsmittel sind derzeit die Verkaufsschlager beim Online-Pharmaversand SHOP APOTHEKE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE), so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Obwohl stationäre Apotheken in der aktuellen Corona-Krise normal geöffnet hätten, eile die niederländische Online-Versandapotheke nach eigenen Angaben von Auftragsrekord zu Auftragsrekord. Teilweise operiere der Konzern laut Vorstand Stefan Feltens sogar an den Kapazitätsgrenzen. So würden inzwischen drei Schichten an sieben Tagen gefahren.Auch vor der Corona-Krise seien die Geschäfte bei SHOP APOTHEKE gut gelaufen. 2019 habe die laut eigenen Angaben führende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa den Umsatz gegenüber dem Vorjahr um 30% auf 701 Mio. Euro steigern können. Wesentliche Treiber für diesen Anstieg seien wachsende Kundenzahlen und Bestellungen gewesen. Allein im vergangenen Jahr habe das Unternehmen 1,2 Mio. neue Kunden hinzugewonnen. Insgesamt habe die Zahl der aktiven Kunden Ende 2019 4,7 Mio. betragen. So ein starkes Wachstum koste allerdings auch Geld. So sei es nicht verwunderlich, dass sich das EBITDA um 19% auf -18,6 Mio. Euro verschlechtert habe. Das Ergebnis pro Aktie sei mit -2,69 Euro ebenfalls negativ ausgefallen.Noch vor der Corona-Krise habe das Unternehmen die Prognose ausgegeben, 2020 einen Umsatzanstieg von 20% zu erzielen und auf Basis der bereinigten EBITDA-Marge erstmals die Gewinnzone zu erreichen.Einen weiteren Wachstumsschub verspreche sich SHOP APOTHEKE von der Einführung des elektronischen Rezepts, des so genannten E-Rezepts. Spätestens ab 2022 sollten Rezepte nicht nur in Papierform, sondern auch digital ausgestellt werden. Dadurch könnten in Zukunft verschreibungspflichtige Medikamente leichter online bestellt werden. Experten würden schätzen, dass sich durch das E-Rezept die Einkäufe von verschreibungspflichtigen Medikamenten mehr als verdreifachen könnten. (Veröffentlicht am 03.04.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: