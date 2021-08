Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

126,80 EUR -2,01% (02.08.2021, 16:37)



XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

126,90 EUR +0,32% (02.08.2021, 16:23)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsende Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 6,3 Millionen aktive Kunden (Stand: 31.12.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (02.08.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE habe harte Wochen hinter sich. Zuletzt habe eine Kaufempfehlung für einen starken Kurssprung nach oben gesorgt. Die Kursgewinne seien aber prompt wieder abverkauft worden, nachdem die Online-Versandapotheke ihr Jahresziel deutlich gesenkt habe. So sehe die technische Lage nun aus.Anfang Juli habe sich der Abverkauf bei der Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE noch weiter beschleunigt. Mit einer großen Kurslücke nach unten habe der Wert am 6. Juli geöffnet und daraufhin bis an die Unterstützungszone, die von den Zwischentiefs bei 117 und 122 Euro ausgehe, zurückgesetzt.Aufgrund des positiven Newsflows am 22. Juli sei es an dieser Marke zu einem kräftigen Rebound gekommen. Die Kursgewinne habe der Wert aber daraufhin wieder abgegeben und stehe nun erneut an der Unterstützungszone. Bei Kursen darunter würde der Titel in einen schwach gehandelten Preisbereich fallen, der zwischen 105 und 117 Euro verlaufe. Eine stark dynamische Abwärtsbewegung wäre in diesem Fall recht wahrscheinlich. Die nächsten Unterstützungen lägen dann am Zwischenhoch bei 110 Euro und an der 100-Euro-Marke.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: