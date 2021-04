XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsende Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 6,3 Millionen aktive Kunden (Stand: 31.12.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (01.04.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE: Gute Aussichten - AktienanalyseDer Boom beim Online-Arzneimittelhändler SHOP APOTHEKE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) findet kein Ende, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Nach einem erfolgreichen Jahr 2020, in dem der Umsatz um rund 38 Prozent gewachsen sei und das EBITDA in den schwarzen Bereich gedreht sei, möchte das Unternehmen in diesem Jahr weiter kräftig wachsen. Für 2021 strebe CEO Stefan Feltens ein organisches Umsatzwachstum von rund einem Fünftel sowie eine bereinigte EBITDA-Marge von 2,3 bis 2,8 Prozent an. Der Vergleichswert für 2020 habe von minus 1,9 auf plus 2,2 Prozent zugelegt. Insbesondere die Einführung des elektronischen Rezepts, dessen Start für den Sommer erwartet werde, solle das Wachstum anfeuern.Tatsächlich lege die Sempora-Apothekenmarktstudie 2021 nahe, dass viele Kunden ihre Rezepte künftig online einlösen würden. Immerhin 26 Prozent der 1.351 befragten Verbraucher hätten angegeben, E-Rezepte künftig nur bei Versandapotheken einzulösen. Vor einem Jahr habe der Anteil noch bei 19 Prozent gelegen. Und unabhängig von dieser Frage sagten 33 Prozent, dass sie zur Einlösung eines E-Rezeptes eine Versandapotheke gegenüber einer stationären Apotheke bevorzugen würden. Tobias Brodtkorb, Managing Partner bei Sempora, gehe daher davon aus, dass die Einführung des E-Rezeptes den Markt umkrempeln werde: "Die Wachstumsprognosen für den Versandhandel erscheinen dadurch realistisch."Zwar gebe es mit den Plattformen auf Seiten der Apotheker eine Gegenbewegung. Doch zumindest die im Rahmen der Studie ebenfalls befragten Hersteller seien skeptisch: 39 Prozent würden nicht glauben, dass sich die Plattformen "gesund.de" oder "ihreapotheke.de" gegen die Angebote von DocMorris oder SHOP APOTHEKE durchsetzen würden. SHOP APOTHEKE sei aus Sicht der Hersteller die leistungsfähigste Versandapotheke, die Anbieter aus der Zur Rose-Gruppen würden im Vergleich etwas zurückfallen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: