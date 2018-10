Tradegate-Aktienkurs SGS-Aktie:

2.274,00 EUR -1,26% (02.10.2018, 22:25)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs SGS-Aktie:

2.576,00 CHF -0,35% (03.10.2018, 13:51)



ISIN SGS-Aktie:

CH0002497458



WKN SGS-Aktie:

870264



Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SUVN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSOF



Kurzprofil SGS S.A.:



SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) ist die Muttergesellschaft einer globalen Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. SGS betreibt auf Weltebene mehr als 1.500 Büros und Labore.



Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die SGS-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen vor allem den Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene an. SGS ist auch im Bereich e-Commerce tätig. (03.10.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SGS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die SGS-Aktie (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF).Die Analysten würden ihre Wechselkursannahmen aktualisieren, um den Wechselkursen des 3Q und den aktuellen Kassakursen für das 4Q und das GJ 2019 Rechnung zu tragen. Zudem würden sie nicht mehr die Umsätze von CHF 50 Mio. durch mögliche Zukäufe im GJ 2018 berücksichtigen. Dadurch reduziere sich ihre EPS-Prognose insgesamt um 3 bis 4%.SGS habe seit Jahresbeginn weniger als zehn Akquisitionen im Gesamtvolumen von unter CHF 30 Mio. getätigt (ggü. 13 im GJ 2017, Umsätze von CHF 34 Mio.). Dagegen sei Eurofins mit fast 30 Zukäufen sehr aktiv (über EUR 600 Mio.) gewesen. Intertek (4, GBP 75 Mio.) und Bureau Veritas (6, EUR 85 Mio.) hätten sich ebenfalls zurückgehalten. Die Analysten würden prognostizieren, dass die Akquisitionen im GJ 2018 einen Effekt von 0,6% für SGS haben würden, der geringste Wert der letzten 15 Jahre. Zur Erinnerung: SGS habe sich bis 2020 ein Umsatzziel von CHF 1 Mrd. durch Zukäufe gesetzt (ggü. CHF 230 Mio. vom GJ 2016 bis zum lfd. Jahr).Mit dem Tod des Vorsitzenden Sergio Marchionne im Juli habe SGS seinen "Erschaffer" verloren. Er habe das Unternehmen im Jahr 2002 modernisiert, um SGS zum unangefochtenen Marktführer zu machen und habe nach wie vor großen Einfluss auf alle Entscheidungen. Werde das der Auslöser für neue/aktualisierte Vorgaben bis 2020 sein?Die Änderung der Schätzungen habe nur unwesentliche Auswirkungen auf den EVA/DCF-basierten Fair Value der Analysten gehabt. Der kommende Investorentag im November werde für SGS besonders wichtig. Die Analysten von Vontobel Research schließen nicht aus, dass das Unternehmen neue Prognosen oder Ziele nennt, da die aktuellen Vorgaben für 2020 außer Reichweite scheinen. SGS sei in den letzten zwei Jahren mit zahlreichen Projekten beschäftigt gewesen (Digitalisierung, Einkauf, gemeinsame Servicezentren). Es sei nun an der Zeit, die Früchte zu ernten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SGS-Aktie: