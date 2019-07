Börsenplätze SGS-Aktie:



Kurzprofil SGS S.A.:



SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) ist die Muttergesellschaft einer globalen Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. SGS betreibt auf Weltebene mehr als 1.500 Büros und Labore.



Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die SGS-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen vor allem den Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene an. SGS ist auch im Bereich e-Commerce tätig. (18.07.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - SGS-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält in einer aktuellen Aktienanalyse an seinem bisherigen Anlagevotum für die SGS-Aktie (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) fest.Nach Restrukturierungskosten von CHF 16 Mio. in H1 werde SGS weitere Maßnahmen treffen, um in H2/2019 das Geschäft im gesamten Netzwerk zu rationalisieren: CHF 75 Mio. Kosten (vor allem Entlassungen, 2.000 bis 3.000 Vollzeitbeschäftigte?) sollten jährliche Einsparungen bringen, die bis 2020 die Kosten übersteigen würden. Dies erlaube SGS, sein Margenziel von 17% zu bestätigen.Wachstum unter Erwartungen: Die Ursachen lägen vor allem bei GIS und TRP, die ein negatives Wachstum aufweisen würden. CRS sei mit einem Wachstum von 5,5% robust gewesen (BV habe in Q1 4,1% gemeldet). Alle anderen Divisionen hätten im Wesentlichen VontE entsprochen.20 Bp. Margensteigerung bei konstanter Währung: Oder 10 Bp. auf ausgewiesener Basis (ggü. Markt +20 Bp.) trotz des deutlichen Rückgangs bei GIS (verzögerte Zahlungseingänge) und TRP. CRS sei stabil mit einem Rückgang von 30 Bp gewesen. Höhere Nettozahlen aufgrund der Anwendung von IFRS 16. Höherer Steuersatz aufgrund von Wertberichtigungen für latente Steuern.Anhaltend hohe Cash-Generierung: Verhältnis NUV zu Umsatz um 20 Bp. auf 2,9% gesunken, geringere Investitionen.Uneinheitliches Ergebnis: Unter Ausschluss der energiebezogenen Aktivitäten habe das OG 2,4% betragen (Konzern: 3,6%), während die Marge im Zuge der mageren Performance bei TRP und GIS um 80 Bp. (Konzern: +10 Bp.) nachgegeben habe. Im Gegensatz dazu würden die Investitionen in AFL und CRS Früchte zu tragen scheinen, wobei das starke Wachstum und die Rentabilität den Erwartungen entsprechen würden. Da das Margenziel von 17% außer Reichweite gewesen sei, stelle die Restrukturierung keine Überraschung dar. Der Analyst begrüße Nachrichten, wonach SGS in der Lage sein werde, seine Organisation zu straffen. Neubeginn?Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die SGS-Aktie. Das Kursziel laute CHF 2.350. (Analyse vom 18.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link