Tradegate-Aktienkurs SGS-Aktie:

1.948,96 EUR -0,14% (23.01.2017, 09:06)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs SGS-Aktie:

CHF 2.071,00 -1,10% (23.01.2017, 09:53)



ISIN SGS-Aktie:

CH0002497458



WKN SGS-Aktie:

870264



Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SUVN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSOF



Kurzprofil SGS S.A.:



SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) ist die Muttergesellschaft einer globalen Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. SGS betreibt auf Weltebene mehr als 1.500 Büros und Labore.



Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die SGS-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen vor allem den Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene an. SGS ist auch im Bereich e-Commerce tätig. (23.01.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - SGS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Jean-Philippe Bertschy, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlageurteil für die SGS-Aktie (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF).Entsprechend der Prognose und der Markterwartungen werde in H2 mit bei 1,6% (vgl. mit 3,4% in H1) gerechnet. Der Analyst habe bei AFL, CBE, EHS und in geringerem Masse bei CR eine erhebliche Wachstumsabschwächung beobachtet. Während bei INDU ebenfalls ein Rückgang des Wachstums verzeichnet worden sei, sei es bei MIN und OGC ähnlich ausgefallen wie in H1. Star-Performer sei GIS mit org. Wachstum von 10,0% gewesen.Margenrückgang um 70 BP: Im Einklang mit Markterwartungen. Auch hier habe GIS mit einer Margenverbesserung von mehr als 400 BP geglänzt. In H2 mit der besten Performance. Der Margenrückgang bei Industrial und OGC (INDU -200 BP in H2) habe nicht überrascht. CR sei um 70 BP auf 25,6% gesunken, AGL ebenfalls um 70 BP auf 15,7%. Minerals mit Margenverbesserung Restrukturierungskosten in H2 von CHF 49 Mio. (ggü. VontE CHF 30 Mio.), einschl. Wertminderungen.Hohes Nettoumlaufvermögen, Dividendenerhöhung: Der CFO habe erneut liefern können: Die Zuflüsse von CHF 161 Mio. zum NUV in H2 (vgl. mit CHF 151 Mio. in H2/2015) hätten einen FCF für GJ 2016 von CHF 738 Mio. ergaben (vgl. mit CHF 776 in GJ 2015), der weit über den Markterwartungen gelegen habe (unter CHF 600 Mio.). Die Dividende betrage CHF 70 (Konsens: CHF 68,5).Ausblick für GJ17: Solides org. Wachstum und höhere Margen in konst. W., robuster CF. Beginn des Rückkaufs in Höhe vom CHF 250 Mio. Ziele für 2020 bestätigt. Als nächsten Kursimpuls sehe man die H1/2017-Ergebnisse am 17.07.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die SGS-Aktie. Das Kursziel laute CHF 2.150. (Analyse vom 23.01.2017)Börsenplätze SGS-Aktie: