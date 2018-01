Börse Stuttgart-Aktienkurs SGS-Aktie:

2.178,00 EUR -1,54% (23.01.2018, 13:54)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs SGS-Aktie:

2.569,00 CHF -2,25% (23.01.2018, 14:28)



ISIN SGS-Aktie:

CH0002497458



WKN SGS-Aktie:

870264



Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SUVN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSOF



Kurzprofil SGS S.A.:



SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) ist die Muttergesellschaft einer globalen Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. SGS betreibt auf Weltebene mehr als 1.500 Büros und Labore.



Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die SGS-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen vor allem den Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene an. SGS ist auch im Bereich e-Commerce tätig. (23.01.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - SGS-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Der Aktienanalyst von Vontobel Research, Jean-Philippe Bertschy, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die SGS-Aktie (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF).SGS habe in H2 einen Wachstumsschub verzeichnet. Dies hauptsächlich dank der Sparten MIN, TRP sowie CR. Gesamthaft gesehen habe SGS in H2 ein org. Wachstum von 4,9% verzeichnet (VontE: 5,7%, H1: 3,4%). Ohne energiebezogene Aktivitäten habe das OG im Geschäftsjahr 2017 infolge schwacher Zahlen bei GIS und Industrial bei 6,1% gelegen (bzw. 5,7% in H2 ggü. VontE: 7,6% und H1: 6,6%). Die energiebezogenen Aktivitäten selbst hätten eine Wachstumsbeschleunigung von -0,6% in H1 auf 3,9% in H2 (VontE: 3,3%) bzw. 1,7% im Geschäftsjahr 2017 insgesamt gezeigt.Die Gesamtmarge sei zwar um 10 Bp auf 15,3% gesunken, der Wert bei GIS habe in H2 allerdings eine markante Aufwärtsbewegung (eingezogene Forderungen) gezeigt. Ohne GIS sei die Margenerholung in H2 eher enttäuschend verlaufen (nur Industrial habe die Analystenerwartungen übertroffen).Das NUV habe sich erneut gut entwickelt, so dass das Niveau im Geschäftsjahr 2017 habe gehalten werden können (ggü. CHF 13 Mio. Abfluss gem. Konsens). Der FCF sei im Vergleich zum Geschäftsjahr 2016 zwar leicht rückläufig gewesen, habe dank tieferem NUV- und Investitionsniveau aber immer noch die Erwartungen übertroffen.Die Dividende habe sich auf CHF 75 erhöht (Ausblick: stabile Dividende bei CHF 70 im Geschäftsjahr 2016, Konsens: CHF 72).Das Bild für die einzelnen Divisionen sei uneinheitlich, insgesamt seien die Ergebnisse allerdings robust, insbesondere im Hinblick auf den FCF. Der CFO habe beim NUV wieder die Erwartungen erfüllen können. Die Erholung bei den Aktivitäten mit Energiebezug habe bereits eingesetzt, MIN und OGC hätten ein Wachstum von 8% bzw. 5% ausgewiesen. Die anderen Divisionen, die als Wachstumstreiber eingeschätzt worden seien, hätten sich enttäuschend entwickelt. Das Geschäftsjahr 2018 biete viel Aufwärtspotenzial für SGS, vor allem im Hinblick auf die Steigerung der Rentabilität. Bertschy habe seine EPS-Prognosen leicht angehoben, eine Anhebung des Kursziels von CHF 2.400 werde überprüft.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Rating für die SGS-Aktie. (Analyse vom 23.01.2018)Börsenplätze SGS-Aktie: