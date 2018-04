Börsenplätze SGL CARBON-Aktie:



Die SGL Group (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten und Materialen aus Carbon (Kohlenstoff). Das umfassende Produktportfolio reicht von Carbon- und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Die Kernkompetenzen der SGL Group sind die Beherrschung von Hochtemperaturtechnologien sowie der Einsatz von langjährigem Anwendungs- und Engineering-Know-how. Damit wird die breite Werkstoffbasis des Unternehmens ausgeschöpft. Diese auf Kohlenstoff basierenden Materialien kombinieren mehrere einzigartige Materialeigenschaften wie die sehr gute Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit sowie Leichtigkeit bei gleichzeitiger hoher Festigkeit.



Die Hochleistungsmaterialien und -produkte der SGL Group werden aufgrund der Industrialisierung der Wachstumsregionen Asiens und Lateinamerikas und der fortschreitenden Substitution traditioneller Werkstoffe durch neue Materialien zunehmend nachgefragt. Die Produkte der SGL Group werden in der Automobilindustrie und der Chemiebranche eingesetzt sowie in der Halbleiter-, Solar-, LED-Branche oder bei Lithium-Ionen-Batterien. Carbonbasierte Materialien und Produkte werden zudem auch in der Windenergie-, der Luft- und Raumfahrt als auch in der Verteidigungsindustrie verwendet.



Mit 32 Produktionsstandorten in Europa, Nordamerika und Asien sowie einem Servicenetz in über 100 Ländern ist die SGL Group ein global ausgerichtetes Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschafteten rund 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von 860,1 Mio. Euro. Die Hauptverwaltung hat ihren Sitz in Wiesbaden/Deutschland. (25.04.2018/ac/a/nw)







Wiesbaden (www.aktiencheck.de) - SGL CARBON vorläufige Quartalszahlen Q1: Deutlicher Umsatzanstieg - Leichte Prognoseanhebung für 2018 - AktiennewsDie SGL CARBON SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) hat eine Pressemitteilung zu den vorläufigen Quartalszahlen Q1 veröffentlicht:SGL CARBON SE erwartet im 1. Quartal 2018 ein Konzernergebnis zwischen 30 und 33 Mio. EUR (Q1/2017: minus 0,3 Mio. EUR) vor allem getrieben durch positive Einmaleffekte wie folgt:Das EBIT vor Sondereinflüssen im 1. Quartal 2018 beinhaltet zwei dieser Effekte. Ein Grundstücksverkauf in Kanada erhöht das EBIT vor Sondereinflüssen um rund 4 Mio. EUR. Aus der Anwendung von IFRS 15 ergibt sich ein positiver Ergebniseffekt von rund 5 bis 6 Mio. EUR, der sich aus einem temporären Lageraufbau und höherer als geplanter Verkaufspreise im Marktsegment Batterie & sonst. Energie im Geschäftsbereich GMS zusammensetzt. Ohne die o.g. Effekte bewegt sich das EBIT vor Sondereinflüssen zwischen 11 und 12 Mio. EUR und damit im Rahmen der Erwartungen (Q1/2017: 9,6 Mio. EUR).Sondereinflüsse: Aus der Vollkonsolidierung des ehemaligen Joint Ventures mit der BMW Group (SGL ACF) wird eine Anpassung an den Fair Value der anteilig konsolidierten Beteiligung zum Akquisitionszeitpunkt notwendig. Dies führt im 1. Quartal 2018 zu einem positiven, nicht zahlungswirksamen Ergebnisbeitrag von 25 bis 30 Mio. EUR auf das EBIT nach Sondereinflüssen. Demgegenüber stehen aus der vorläufigen Kaufpreisallokation (ppa) eine Erhöhung der Abschreibungen um rund 10 bis 11 Mio. EUR p.a. bis 2021.Der Umsatz im 1. Quartal 2018 ist deutlich angestiegen auf 260 bis 265 Mio. EUR (Q1/2017: 216,3 Mio. EUR). Etwas mehr als die Hälfte des Umsatzanstiegs ist auf die Vollkonsolidierung der ehemaligen Joint Ventures mit BMW und Benteler (und unter Berücksichtigung des Abgangs von SGL Kümpers) sowie den oben beschriebenen Effekt aus IFRS 15 zurückzuführen.Aufgrund der in Summe positiven Sondereinflüsse erhöhen wir leicht unsere Prognose für das Konzernergebnis der fortgeführten Aktivitäten und erwarten nun ein Ergebnis im niedrigen zweistelligen Mio. EUR Bereich (bisherige Prognose: schwarze Null).Der vollständige Bericht zum 1. Quartal 2018 wird wie geplant am 8. Mai 2018 veröffentlicht. Die Verwendung von Kennzahlen in dieser Mitteilung erfolgt analog der Definition im Geschäftsbericht 2017 abrufbar unter www.sglgroup.de. (Pressemitteilung vom 24.04.2018)