ISIN SGL CARBON-Aktie:

DE0007235301



WKN SGL CARBON-Aktie: 723530

723530



Ticker-Symbol SGL CARBON-Aktie: SGL

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL CARBON-Aktie: SGLFF

SGLFF



Kurzprofil SGL CARBON SE:



Die SGL Group (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten und Materialen aus Carbon (Kohlenstoff). Das umfassende Produktportfolio reicht von Carbon- und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Die Kernkompetenzen der SGL Group sind die Beherrschung von Hochtemperaturtechnologien sowie der Einsatz von langjährigem Anwendungs- und Engineering-Know-how. Damit wird die breite Werkstoffbasis des Unternehmens ausgeschöpft. Diese auf Kohlenstoff basierenden Materialien kombinieren mehrere einzigartige Materialeigenschaften wie die sehr gute Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit sowie Leichtigkeit bei gleichzeitiger hoher Festigkeit.



Die Hochleistungsmaterialien und -produkte der SGL Group werden aufgrund der Industrialisierung der Wachstumsregionen Asiens und Lateinamerikas und der fortschreitenden Substitution traditioneller Werkstoffe durch neue Materialien zunehmend nachgefragt. Die Produkte der SGL Group werden in der Automobilindustrie und der Chemiebranche eingesetzt sowie in der Halbleiter-, Solar-, LED-Branche oder bei Lithium-Ionen-Batterien. Carbonbasierte Materialien und Produkte werden zudem auch in der Windenergie-, der Luft- und Raumfahrt als auch in der Verteidigungsindustrie verwendet.



Mit 32 Produktionsstandorten in Europa, Nordamerika und Asien sowie einem Servicenetz in über 100 Ländern ist die SGL Group ein global ausgerichtetes Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2017 erwirtschafteten rund 4.200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von 860,1 Mio. Euro. Die Hauptverwaltung hat ihren Sitz in Wiesbaden/Deutschland. (24.08.2018/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SGL CARBON-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Chartanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL CARBON (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.Seit knapp einem Jahr befinde sich die SGL-Aktie im Korrekturmodus. Dennoch gewinne das Szenario einer langfristigen Bodenbildung - definiert durch die Tiefpunkte bei 10,87/7,82/8,94 EUR - an Konturen. Um dieser Einschätzung Nachdruck zu verleihen, bedürfe es allerdings noch eines ganz entscheidenden Befreiungsschlages: Als solchen würden die Analysten einen Spurt über das Widerstandsbündel aus dem fast 1-jährigen Abwärtstrend (akt. bei 11,92 EUR) sowie den verschiedenen horizontalen Hürden bei rund 12 EUR definieren. Gelinge der Ausbruch, wären nicht nur die Glättungslinien der letzten 38 bzw. 200 Wochen (akt. bei 11,12/11,26 EUR) nachhaltig zurückerobert, sondern die Korrektur des letzten Jahres könnte dann als klassische Flagge interpretiert werden. Im Erfolgsfall würden die zyklischen Hochs bei rund 15 EUR wieder auf die Agenda rücken - das langfristig entscheidende Level, dessen Überwinden die oben diskutierte große Bodenbildung abschließen würde. Im Ausbruchsfall seien die beiden o. g. gleitende Durchschnitt als Absicherung prädestiniert, wodurch gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis gewährleistet sei, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 24.08.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SGL CARBON-Aktie:11,06 EUR -0,98% (23.08.2018, 17:35)Tradegate-Aktienkurs SGL CARBON-Aktie:11,06 EUR -0,98% (24.08.2018, 22:25)