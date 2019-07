L&S-Aktienkurs SFS Group-Aktie:

71,60 EUR -0,03% (19.07.2019)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs SFS Group-Aktie:

81,35 CHF +3,37% (23.07.2019, 12:07)



ISIN SFS Group-Aktie:

CH0239229302



WKN SFS Group-Aktie:

A112DM



Ticker-Symbol SFS Group-Aktie:

021



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol SFS Group-Aktie:

SFSN



Kurzprofil SFS Group AG:



Die SFS Group AG (ISIN: CH0239229302, WKN: A112DM, Ticker-Symbol: 021, SIX Swiss Ex: SFSN) ist in der Entwicklung, Produktion und dem Vertrieb von Befestigungssystemen, Präzisionsformteilen und Baugruppen wie auch kundenspezifischen Logistiklösungen tätig. Das Unternehmen erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2018 mit rund 10.000 Mitarbeitenden (FTE) einen Umsatz von CHF 1.738,6 Mio. Die Aktie ist seit dem 7. Mai 2014 an der SIX Swiss Exchange kotiert. (23.07.2019/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SFS Group-Aktienanalyse von Analyst Michal Lichvar von Vontobel Research:Michal Lichvar, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der SFS Group (ISIN: CH0239229302, WKN: A112DM, Ticker-Symbol: 021, SIX Swiss Ex: SFSN).Der Analyst senke seine Umsatzschätzungen aufgrund der schwächeren Performance in allen Divisionen in H1/2019 und der geringeren Zuversicht in den Umsatzausblick für GJ19. Er gehe nun von einem unveränderten organischen Umsatz am unteren Ende der Prognosespanne (0 bis 2%) aus, da in einigen Kernmärkten eine langsamere Erholung zu beobachten sei. Zwar dürften neue Projekte den Umsatz in H2/2019 beflügeln, allerdings in geringerem Masse als bislang erwartet. Der Analyst lasse seine Wachstumsprognosen für GJ20/21 unverändert.Die unterdurchschnittliche Performance bei Engineered Components sei der Hauptgrund für die Senkung der Schätzungen. Obwohl der Analyst für H2/2019 eine bessere Kapazitätsauslastung erwarte, dürfte sich der Umsatzmix nur geringfügig verbessern. Das margenstärkere Electronics-Geschäft dürfte anziehen, der Anteil des margenschwächeren Construction- und Medtech-Geschäfts werde jedoch hoch bleiben. Zudem sei H2 saisonbedingt besser. Daher rechne der Analyst in H2/2019 mit einer stärkeren EBIT-Marge als in H1, jedoch unter der des H2/2018. Die prognostizierte bereinigte EBIT-Marge (ca. 13%) scheine realistisch, und der Analyst gehe von einer bereinigten Marge von 13,3% in GJ19 aus. Er erwarte nach wie vor, dass sie mittelfristig bis auf 15% steige - allerdings langsamer.Der Analyst senke seine Umsatzprognose und korrigiere v.a. seine mittelfristige Gewinnprognose für Engineered Components nach unten. Durch diese Anpassungen sinke auch seine EPS-Prognose für 2019-21, und zwar um -9,4%, -6,8% bzw. -3,8%. Die neuste Anpassung der Input-Faktoren für seine WACC-Berechnung lasse die Bewertung hingegen leicht ansteigen. Aus all dem ergebe sich ein neues Kursziel von CHF 90 (statt CHF 93).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SFS Group-Aktie: