Unternehmensnachrichten:



SFC Energy (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) sei heute eine der stärksten deutschen Aktien. Das Unternehmen habe eine erweiterte Kooperation mit Toyota Tsusho in China und Südostasien bekanntgegeben. Der Vertrieb von SFC-Wasserstoff- und Methanolbrennstoffzellen in Thailand, auf den Philippinen und in Vietnam solle ausgebaut werden. Darüber hinaus würden die Unternehmen auch in China mit dem Vertrieb beginnen.



Die Verzögerung bei der Einführung der Impfstoffe sowie die jüngste Verschlechterung der Pandemie-Situation setze Reisewerte wie Lufthansa (ISIN: DE0008232125, WKN: 823212, Ticker-Symbol: LHA, Nasdaq OTC-Symbol: DLAKF) und TUI (ISIN: DE000TUAG000, WKN: TUAG00, Ticker-Symbol: TUI1, Nasdaq OTC-Symbol: TUIFF) unter Druck. Morgan Stanley (ISIN: US6174464486, WKN: 885836, Ticker-Symbol: DWD, NYSE-Symbol: MS) habe gesagt, dass Europa ein weiterer verlorener Sommer bevorstehen könnte, wobei die Länder im Süden am stärksten betroffen wären.



Infineon (ISIN: DE0006231004, WKN: 623100, Ticker-Symbol: IFX, Nasdaq OTC-Symbol: IFNNF) notiere heute höher. Die positive Stimmung gegenüber der Aktie könne mit den Schwierigkeiten eines anderen Chipherstellers, Renesas Electronics (ISIN: JP3164720009, WKN: 812960, Ticker-Symbol: NEN), begründet werden. Renesas habe die Produktion in Japan nach einem Brand einstellen müssen und japanische Medien würden berichten, dass der Betrieb am Standort möglicherweise erst in drei Monaten wieder aufgenommen werden könnte. Da auf dem globalen Halbleitermarkt bereits eine Knappheit herrsche, werde sich die Situation wahrscheinlich noch verschärfen und anderen Chip-Herstellern ein größeres Mitspracherecht bei den Preisen ermöglichen. (22.03.2021/ac/a/m)





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte werden zu Beginn der neuen Woche gemischt gehandelt, so die Experten von XTB.Der Absturz der türkischen Lira (TRY) sei heute ein wichtiges Thema, habe aber keine großen Auswirkungen auf die Aktienmärkte. Der spanische IBEX35 (ISIN: ES0SI0000005, WKN: 969223) schneide schlechter ab als andere europäische Benchmarks, da er von Aktien von Banken mit großem Engagement in der Türkei nach unten gezogen werde.