Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (21.06.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Ende 2017 hätten die Experten nach vielen Jahren der Zurückhaltung die Aktie der SFC Energy AG entdeckt und zum Kauf empfohlen. Damalige Notiz: 6 Euro. Danach sei es schnurstracks auf 10 Euro gegangen. Im September 2018 hätten die Experten wiederum bei Kursen von 6 Euro zum Kauf geraten. Inzwischen erklimme der Brennstoffzellenhersteller immer wieder neue Hochs. Aktuell handle die Aktie bei Kursen von fast 15 Euro. Obwohl Firmenchef Peter Podesser jüngst eine größere Kapitalerhöhung angekündigt habe, kenne die Aktie keine Schwäche. Insgesamt wolle der CEO knapp 25 Mio. Euro einsammeln. Details zur Kapitalerhöhung werde das Unternehmen kurzfristig verkünden. Die Experten würden Aktionären empfehlen, in jedem Fall ihre Bezugsrechte auszuüben. Die Rally bei SFC sei noch nicht vorbei, wenngleich die Aktie derzeit kein Schnäppchen mehr sei.Anleger sollten bei der SFC Energy-Aktie investiert bleiben, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 21.06.2019)