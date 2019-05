Xetra-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (20.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Der deutsche Brennstoffzellen-Spezialist habe in der zurückliegenden Handelswoche mit einem positiven Newsflow die Anleger überzeugt. Ein solider Jahresauftakt, ein Folgeauftrag und Neuigkeiten aus der Kooperation mit der adKor GmbH hätten die SFC Energy-Aktie auf ein neues Mehrjahreshoch geschoben. Für die Arbeit in den letzten Jahren werde der Vorstandsvorsitzende Dr. Peter Podesser mit einem weiteren Vierjahresvertrag bis März 2024 belohnt.Gewinne laufen lassen, rät Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.05.2019)Börsenplätze SFC Energy-Aktie: