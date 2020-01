Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (14.01.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die deutsche SFC Energy und der Kooperationspartner adKor hätten einen Komponenten-Liefervertrag mit der kanadischen Ballard Power (ISIN: CA0585861085, WKN: A0RENB) geschlossen, der sich zunächst auf 500 FCgen(R)-1020ACS-Brennstoffzellenstacks beziehe. Diese sollten dann in den Jupiter-Stromversorgungssystemen, welche zur Notstromversorgung von Mobilfunkstationen zum Einsatz kommen würden, eingebaut werden.Laut der Pressemitteilung sei adKor mit der Lieferung von Brennstoffzellen-Backup-Systemen zur Ausrüstung einer ersten Tranche von Mobilfunk-Standorten - von bis zu 1.500 Funkstandorten - in Deutschland beauftragt worden. Einen Teil davon habe die Gesellschaft an den Kooperationspartner SFC Energy weitergegeben.Das Geschäft mit Wasserstoff-Brennstoffzellen bei SFC Energy scheine endlich Fahrt aufzunehmen. Doch das Unternehmen müsse in den nächsten Quartalen auch beweisen, mit den Produkten Geld zu verdienen. Im letzten Geschäftsjahr habe SFC Energy mit einer Gewinnwarnung für Unmut bei den Anlegern gesorgt. Das verloren gegangene Vertrauen sollte schleunigst wieder hergestellt werden.Interessierte Anleger sollten sich den Nebenwert unbedingt auf die Watchlist packen, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 14.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link