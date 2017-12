SFC Energy stehe vor einem starken Turnaround! Wenn nicht jetzt, wann dann?



Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten bei der SFC Energy-Aktie spekulativ zum Kauf. (Analyse vom 29.12.2017)



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender internationaler Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 35.000 verkauften Brennstoffzellen steht SFC Energy auf Platz eins der Brennstoffzellenhersteller. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada, sowie Vertriebsniederlassungen in den USA und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse.



Haar (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) spekulativ zu kaufen.Der Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungsanlagen auf Basis von Brennstoffzellen stehe am Wendepunkt. Seit dem Jahr 2007 sei SFC Energy an der Börse notiert. Die Leidensgeschichte der Aktionäre sei lang. Bisher habe das Unternehmen noch in keinem Jahr einen Gewinn gemacht. Per Ende September habe sich ein Konzernbilanzverlust von mehr als 70 Mio. Euro aufgetürmt, das Eigenkapital summiere sich auf rund 11 Mio. Euro. Stehe SFC Energy an der Schwelle zum nachhaltigen Turnaround?Im 3. Quartal des Jahres 2017 sei das EBITDA mit knapp 0.3 Mio. Euro positiv gewesen. Das EBITDA sei nach neun Monaten mit 275 000 Euro im Minus gewesen. Wie SFC Energy-CEO Peter Podesser den Aktienexperten im Hintergrundgespräch mitteile, entwickle sich das Schlussquartal im Rahmen der eigenen Erwartungen. Gut möglich, dass das Q4 analog zum Q3 beim EBITDA positiv verlaufe und der Firmenchef zum Jahresende auf Basis EBITDA ein zumindest ausgeglichenes EBITDA zeigen könne. Für ein positives Nettoergebnis werde es allerdings noch nicht reichen.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" schätzen den Verlust für das Gesamtjahr auf 2 bis 3 Mio. Euro. Den 2017er-Umsatz erwarte der CEO im Korridor zwischen 50 und 55 Mio. Euro, wobei die Aktienexperten mit einem Umsatz in der oberen Hälfte dieser Bandbreite rechnen würden. Für das Jahr 2018 erwarte Podesser weiteres Wachstum und eine erneute Verbesserung der Profitabilität. 2018 würden die Aktienexperten den Umsatz auf bis zu 65 Mio. Euro schätzen. Das EBITDA sollte deutlich positiv ausfallen und netto ein kleiner Gewinn hängen bleiben. Damit wäre der Turnaround erreicht! Perspektivisch strebe der Firmenchef mit SFC Energy einen Umsatz von 100 Mio. Euro an. Die EBITDA-Marge solle sich mittelfristig in Richtung der Marke von 10% bewegen. "EBITDA-Margen von 10 bis 15% sind mit unserem Geschäft möglich. Dieses Zielniveau wollen wir in der Zukunft erreichen."SFC Energy unterteile das Geschäft in 3 Bereiche: Öl & Gas, Sicherheit & Industrie sowie Freizeit. In den letzten Jahren habe das Unternehmen im Segment Öl & Gas aufgrund des niedrigen Ölpreises stark gelitten. Das habe sich komplett gedreht, sage Podesser. "Die Nachfrage ist wieder sehr stark." Ebenfalls eine hohe Nachfrage verzeichne SFC Energy aus dem Bereich Sicherheit & Industrie. Die beiden Einheiten hätten nach neun Monaten bereits positive operative Ergebnisbeiträge geliefert. Das Segment Freizeit, welches nach neun Monaten lediglich einen Umsatz von 2.6 Mio. Euro erzielt und dabei ein negatives EBITDA von mehr als 0.6 Mio. Euro erwirtschaftet habe, sollte SFC Energy nach Meinung der Experten schließen. Podesser wolle jedoch auch aufgrund von Kostensynergien an Systemen für die Hymers dieser Welt festhalten.Die tragbare brennstoffzellenbasierte Lösung reduziere die Anzahl der Batterien, die Soldaten tragen müssten, um bis zu 80% und sorge für sichere, autarke und nicht detektierbare Stromversorgung. Der Bedarf der Bundeswehr sei signifikant höher als diese Order. "Wir adressieren damit nur ca. 1% des gesamten Bedarfes." Folgeaufträge seien daher nur eine logische Konsequenz.Nicht einkalkuliert in seinen Erwartungen habe Podesser zudem den für SFC Energy spannenden Markt der Elektromobilität. Das Bewusstsein für saubere und leistungsstarke Energiequellen wachse. In diesem Zusammenhang gewinne die Brennstoffzelle verstärkt an Bedeutung. "Unsere Technologie kann einen erheblichen Nutzen stiften". Batterien für Elektroautos kombiniert mit der Brennstoffzelle bzw. die Brennstoffzelle als Antriebsaggregat hätten massives Potenzial. Früher oder später könnte eine Entwicklungspartnerschaft mit einem Autohersteller folgen.In der Vergangenheit habe sich SFC Energy aufgrund der Verluste immer wieder frisches Geld über Kapitalmaßnahmen besorgen müssen. Damit sei erst einmal Schluss. "Für das organische Wachstum benötigen wir vorerst kein weiteres Kapital mehr", sage Podesser. Allerdings habe SFC Energy noch ausstehende Darlehen, die teilweise mit bis zu 10% verzinst würden. Diese wolle der CEO gerne zeitnah ablösen. Aus diesem Grund könnte in den nächsten Monaten durchaus nochmals eine Kapitalmaßnahme zur Disposition stehen.