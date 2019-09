Weitere Suchergebnisse zu "SDAX (Performance)":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Zum wiederholten Mal schlagen sich auch in diesem Jahr MDAX (ISIN: DE0008467416, WKN: 846741) und SDAX (ISIN: DE0009653386, WKN: 965338) besser als der "große Bruder" der deutschen "blue chips", so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



Nachdem sie die "mid caps" zuletzt analysiert hätten, möchten sie nun die "3. Reihe" auf den Prüfstand stellen. Die steigende 200-Wochen-Linie (akt. bei 10.603 Punkten) habe der SDAX zuletzt als Sprungbrett für eine erneute Attacke auf der Oberseite genutzt. Diese Entwicklung stelle den Abwärtstrend seit September vergangenen Jahres (akt. bei 11.326 Punkten) zur Disposition. Gelinge der Sprung über diese Trendlinie, wäre die Kursentwicklung der letzten Monate darüber hinaus als "bullishe" Flagge zu interpretieren. Auf einen erfolgreichen Ausbruch lasse beispielsweise der trendfolgende MACD hoffen, der gerade ein neues Einstiegssignal geliefert habe. Im Erfolgsfall winke den deutschen "small caps" ein neues Jahreshoch oberhalb der Marke von 11.780 Punkten. Perspektivisch dürfte damit sogar der Grundstein für einen Anlauf auf die Hochs von 2018 bei 12.640/12.642/12.749 Punkten gelegt worden sein. Aktuell lohne ein Blick auf die höheren Zeitebenen: So werde der auf Monatsbasis im August ausgeprägte "Hammer" voraussichtlich durch das äquivalente Kursmuster im Quartalschart bestätigt. (20.09.2019/ac/a/m)



