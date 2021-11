Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SBF-Aktie:



Xetra-Aktienkurs SBF-Aktie:

9,70 EUR -2,51% (02.11.2021, 10:40)



Tradegate-Aktienkurs SBF-Aktie:

9,75 EUR -2,01% (02.11.2021, 09:30)



ISIN SBF-Aktie:

DE000A2AAE22



WKN SBF-Aktie:

A2AAE2



Ticker-Symbol SBF-Aktie:

CY1K



Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (02.11.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von Analyst Niklas Bentlage von der Montega AG:Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) weiterhin zu kaufen.SBF habe vergangene Woche seinen H1-Bericht veröffentlicht, der wie von dem Analysten erwartet im Jahresvergleich erneut ein dynamisches Umsatzwachstum offenbare und den Erfolgskurs des Konzerns untermauere. Derweil würden die vom Vorstand avisierten Expansionspläne weiter voranschreiten, die das Unternehmen in eine neue Größenordnung heben sollten.Der Konzernerlös sei in H1 dank einer unverändert starken Auftragslage um 53,4% yoy auf 15,3 Mio. Euro gestiegen und habe damit weitgehend im Rahmen der Erwartung (MONe: 15,5 Mio. Euro) gelegen. Neben einem erneut zweistelligen Zuwachs im bisherigen zentralen Geschäftsbereich "Schienenfahrzeuge" (+11% yoy auf 11,2 Mio. Euro) sei die erzielte Steigerung dabei maßgeblich von der erstmaligen Konsolidierung des neuen Segments "Industrielle Beleuchtung" infolge der im Oktober 2020 vollzogenen Übernahme der Lunux Lighting GmbH geprägt gewesen (4,0 Mio. Euro).Ein noch höheres Wachstum sei einzig von Corona-bedingt reduzierten Personalkapazitäten sowie temporären Lieferengpässen insbesondere von Elektronikkomponenten und Aluminiumprodukten verhindert worden. So habe etwa das neue Werk in Budweis (Tschechien) zeitweise nur mit stark limitierter Kapazität produziert, wodurch die Kundennachfrage im ersten Halbjahr vor allem im Bereich der industriellen Beleuchtungslösungen nicht vollständig habe bedient werden können.Ergebnisseitig habe das EBITDA mit 2,3 Mio. Euro die Vorjahresbasis (2,2 Mio. Euro) nur leicht übertreffen und die Analysten-Prognose nicht erreichen können (MONe: 2,6 Mio. Euro). Wesentlicher Grund hierfür seien jedoch einmalige Sonderaufwendungen im Rahmen der im Juni durchgeführten Kapitalerhöhung sowie Rechts- und Beratungskosten für den Erwerb von Lunux, die höher als von dem Analysten erwartet ausgefallen seien. Bereinigt um diese Effekte habe das EBITDA bei 2,9 Mio. Euro gelegen, was einer Steigerung von über 30% yoy und einer Marge von rund 19,0% entspreche.Im etablierten Segment "Schienenfahrzeuge" der SBF Spezialleuchten GmbH, das die Vergleichsbasis für die Vorjahreswerte des Konzerns darstelle, sei demnach eine erstaunlich hohe EBITDA-Marge von über 25% generiert worden (Vj.: 22,3%). Höhere Materialpreise und eine präventive Aufstockung der Vorräte sowie der vom Vorstand avisierte Personalaufbau (Ø Mitarbeiterzahl in H1 2021: 219; per 31.12.2020: 175) seien demnach noch nicht in außerordentlichem Maße ins Gewicht gefallen. Der Aufbau sei u.a. für die Inbetriebnahme des mittlerweile in den Regelbetrieb übergegangenen neuen Werks für LED-Beleuchtungssysteme in Leipzig notwendig gewesen, wodurch die Produktionskapazitäten im zweiten Halbjahr spürbar gesteigert werden dürften.SBF habe mit starken Halbjahreszahlen erfolgreich an den in 2019 und 2020 eingeschlagenen Wachstumskurs angeknüpft. Dank des robusten Geschäftsmodells mit relativ langen Vorlaufzeiten dürfte der Konzern diesen Weg auch im zweiten Halbjahr und in 2022 mit vergleichsweise hoher Visibilität fortsetzen, während die vom Vorstand avisierten Pläne einer Internationalisierung und weiterer Übernahmen zusätzliche Potenziale für den mittelfristigen Betrachtungszeitraum andeuten würden.Nicolas Gruschka, Aktienanalyst der Montega AG, ist vom Investment Case weiterhin überzeugt und bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 13,00 Euro für die SBF-Aktie. (Analyse vom 02.11.2021)