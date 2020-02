Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SBF-Aktie:



Börse Frankfurt-Aktienkurs SBF-Aktie:

5,80 EUR 0,00% (11.02.2020, 14:13)



ISIN SBF-Aktie:

DE000A2AAE22



WKN SBF-Aktie:

A2AAE2



Ticker-Symbol SBF-Aktie:

CY1K



Kurzprofil SBF AG



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (11.02.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von Analyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) von "halten" auf "kaufen" hoch.Der Vorstand von SBF habe bei seiner Teilnahme am Hamburger Investorentag (HIT) in der vergangenen Woche eine überzeugende Präsentation gehalten und Gröning in seiner positiven Meinung zu den Wachstumsaussichten des Unternehmens bestärkt.Angesichts der ungebrochen starken Auftragslage erwarte das Management, den Konzernerlös auf rund 21,0 Mio. Euro im laufenden Geschäftsjahr 2020 sowie rund 25,0 Mio. Euro in 2021 steigern zu können. Beide Prognosen lägen damit oberhalb der bisherigen Analystenschätzungen (MONe alt: 19,9 Mio. Euro in 2020; 22,7 Mio. Euro in 2021). Optimistisch stimme in diesem Zusammenhang insbesondere der aktuelle Auftragsbestand, der per Ende Januar mit ca. 34,6 Mio. Euro noch einmal über dem per Ende Juni berichteten Niveau von 32,0 Mio. Euro gelegen habe. Dieser erhöhe nach Erachten des Analysten die Visibilität der mittelfristigen Perspektiven deutlich, da er aufgrund des oftmals mehrjährigen Auftragsvorlaufs für große Projekte in der Branche auf spürbares Wachstum auch über das laufende Geschäftsjahr hinaus hindeute.Zudem nehme SBF derzeit an zahlreichen Ausschreibungen für großvolumige Projekte teil und habe Angebote in Höhe von mehr als 130,0 Mio. Euro im Markt platziert, von denen gemäß Vorstand mehr als die Hälfte eine hohe Zuschlagswahrscheinlichkeit aufweise. Hieraus resultierende Auftragseingänge dürften die vom Management avisierten Ziele somit in den kommenden Monaten weiter untermauern.SBF habe nach der Veröffentlichung über den Schätzungen des Analysten liegender Zahlen für das Jahr 2019 nun beim Hamburger Investorentag auch hinsichtlich der Mittelfristziele seine Erwartungen übertroffen. Der Analyst sei nach der Vorstandspräsentation unverändert vom strukturellen Investment Case überzeugt und folglich optimistisch, dass sich das Unternehmen nach dem erfolgreichen Turnaround der letzten Jahre nun auf einem nachhaltigen Wachstumskurs befinde.Seine erhöhten Prognosen führen zu einem neuen Kursziel von 6,50 Euro (zuvor: 5,50 Euro), auf Basis dessen Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, die SBF-Aktie von "halten" auf "kaufen" hochstuft. (Analyse vom 11.02.2020)