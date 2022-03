Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (25.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Angesichts des Krieges in der Ukraine stelle der DAX-Konzern sein Cloud-Geschäft in Russland ein. Wie ein Sprecher am Freitag auf Anfrage mitgeteilt habe, würden gerade Gespräche mit Kunden darüber stattfinden, wie sich angesichts der Sachlage ein reibungsloser Übergang sicherstellen lasse.Betroffen seien demnach SAP-Angebote wie Ariba, Success Factors und S/4 Hana Cloud, die die russischen Kunden künftig nicht mehr verwenden könnten. Zu Details könne sich SAP nicht äußern. Der Softwarekonzern habe die Einstellung des Cloud-Geschäfts in Russland schon am Donnerstag mitgeteilt. Damit reagiere SAP teilweise auf öffentliche Kritik.Anfang März habe SAP bereits sein Neugeschäft in Russland teilweise eingestellt. Bestandskunden, die nicht unter die Sanktionen fallen würden, sollten aber im Rahmen der vertraglichen Vereinbarungen weiter bedient werden. Komplett ziehe sich der Konzern jedoch nicht aus Russland zurück. So werde etwa der Support für Software, die auf lokalen Servern installiert sei, nicht eingestellt.Das Russland-Aus für SAP sei ärgerlich, aber wirtschaftlich verkraftbar. Auf telefonische Anfrage habe SAP dem AKTIONÄR mitgeteilt, dass es in Russland und Ukraine derzeit nur 1,5 Prozent seiner Gesamtumsätze erziele. Genaue Zahlen zum Russland-Geschäft seien bisher nicht veröffentlicht worden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: