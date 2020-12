Börsenplätze SAP-Aktie:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Seit Veröffentlichung der Quartalszahlen sei bei SAP der Wurm drin. Zwar komme der Strategiewechsel bei den Analysten durchaus gut an, die Aktie steuere jedoch schon wieder auf 100-Euro-Marke zu. Langfristig sei das Unternehmen allerdings weiter auf Kurs, die Cloud-Lösung S/4 Hana verspreche enormes Wachstumspotenzial.Am 31.12.2027 stelle SAP die Mainstream-Wartung für Kernanwendungen der Business Suite 7 ein. Kunden könnten die Wartung zwar gegen Aufpreis verlängern, doch spätestens am 31.12.2030 gehöre die Business Suite 7 der Vergangenheit an.Für die 440.000 Kunden von SAP bedeute dies: Umstellen auf SAP S/4HANA. Das neuste ERP-System der Walldorfer gebe es wahlweise als Cloud-Version oder "On Premises", zur Installation auf lokalen Servern.Durch das Abschalten der alten Systeme zwinge SAP zum Umstieg auf die neue Cloud Umgebung und wolle so seine Cloud-Ziele erreichen: Bisher seien 72 Prozent des Umsatzes sogenannte planbare Erlöse (Wiederkehrende Einnahmen aus Wartungsverträgen und Cloudabos). Dieser Anteil solle bis 2025 auf 85 Prozent steigen.Gelinge es, die 100-Euro-Marke nachhaltig zu verteidigen, dürfte SAP wieder höhere Kurse ins Visier nehmen. Langfristig hält DER AKTIONÄR an seiner bullischen Einschätzung für die SAP-Aktie fest und sieht das Kursziel bei 135,00 Euro, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 03.12.2020)