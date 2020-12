Der Autor Emil Jusifov hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: SAP.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SAPGF).Das Jahr 2020 sei nicht das Jahr des Softwareriesen SAP gewesen. Zunächst sei bei den Walldorfern Unruhe wegen den Veränderungen an der Vorstandsspitze aufgekommen. Dann sei der unrühmliche Bericht zum dritten Quartal gekommen, der die Aktie um über 20 Prozent habe einstürzen lassen. Doch sei SAP wirklich so viel schlechter als die Konkurrenz?In Sachen Produktangebot müsse sich SAP vor keinem anderen Unternehmen in der Branche verstecken. Die Walldorfer seien nach wie vor die klaren Marktführer im Bereich ERP-Software, böten also diverse kaufmännische Anwendungen (unter anderem in den Bereichen Finanzen, Controlling, Personal und Logistik), ohne welche moderne Konzerne kaum am Markt bestehen könnten.Gleichzeitig würden die Walldorfer auch in anderen wichtigen Softwaresegmenten mitspielen, so auch im Kundenbeziehungsmanagement (CRM). Hier nehme SAP gemessen an den Marktanteilen nach Salesforce, Adobe und Oracle immerhin den vierten Platz unter den weltweiten Anbietern ein.Gut aufgestellt sei SAP auch im Bereich Internet der Dinge und biete an dieser Stelle verschiedene smarte Anwendungen, die man beispielsweise in den Bereichen Smart Home und Smart City einsetzen könnte."Der Aktionär" findet, dass sich SAP aufgrund seines breit diversifizierten Produkt-Portfolios nicht vor der Konkurrenz verstecken müsse und dieser sogar in Sachen Produkt- und Dienstleistungsangebot überlegen sei.Investierte lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fori von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf mögliche Interessenkonflikte: