123,62 EUR -0,15% (21.10.2021, 08:53)



123,84 EUR -0,72% (20.10.2021, 17:35)



DE0007164600



716460



SAP



SAPGF



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (21.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Europas größter Softwarehersteller SAP rechne weiter mit starkem Wachstum bei seiner Kernsoftware zur Unternehmenssteuerung zur Nutzung über das Netz. Der Wachstumspfad von S4 Hana Cloud werde sich weiter beschleunigen, habe Finanzvorstand Luka Mucic am Donnerstag in einer Telefonkonferenz gesagt.Die Walldorfer hätten ihre bereits bekannten vorläufigen Zahlen zum dritten Quartal bestätigt. Der Umsatz mit dem Softwarepaket habe in den Monaten von Juli bis September im Vorjahresvergleich um 46 Prozent zugelegt. Das Management sei sehr zuversichtlich auch für das kommende Jahr, habe Konzernchef Christian Klein erklärt."Unsere Strategie geht eindeutig auf. Kunden setzen für ihre Unternehmenstransformation in der Cloud auf die SAP. Wir erleben eine Rekordnachfrage nach unseren Anwendungen und unserer Plattform. Das hat zu einer deutlichen Beschleunigung unseres Cloudwachstums geführt", so Klein.Positive Anzeichen habe es auch von der in der Corona-Krise arg gebeutelten US-Tochter Concur gegeben, die sich auf die Abrechnung von Reisekosten für Firmen spezialisiert habe. Mit dem Wegfall von vielen Geschäftsreisen sei das Geschäft eingebrochen. Im dritten Quartal sei der Umsatz erstmals seit Ausbruch der Pandemie wieder gewachsen, habe Mucic gesagt. Zudem sei der Auftragseingang von Concur "sehr stark" gewesen.Anleger bleiben investiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär" zur SAP-Aktie. Auf dem Weg nach oben gelte es für die Aktie, den Widerstand in Form den 52-Wochen-Hochs bei 129,20 Euro aus dem Weg zu räumen. Nach unten biete die 100-Tage-Linie die nächste wichtige Unterstützung. (Analyse vom 21.10.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link