Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (08.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die SAP-Aktie habe gestern endlich über den wichtigen horizontalen Widerstand bei 120 Euro ausbrechen können. Grund sei eine bullishe Prognose der US-Investmentbank Bank of Americ gewesena. Der Analyst Frederic Boulan habe die SAP-Aktie von "underperform" auf "buy" hochgestuft und sein Kursziel um fast 60% von 92 auf 150 Euro angehoben.Der Experte gehe davon aus, dass das Cloud-Geschäft des Walldorfer Konzerns langsam an Momentum gewinne. Zudem habe sich das Papier unterdurchschnittlich sowohl zum Gesamtmarkt als auch im Peer-Group-Vergleich entwickelt und würde mit einem deutlichen Abschlag gehandelt werden.Aktuell würden einige Marktteilnehmer davon ausgehen, dass SAP demnächst seine vorläufigen Q2-Zahlen veröffentlichen werde. Vor den Zahlen bleibe laut Bloomberg die Mehrheit der Analysten bullish. Aktuell würden 23 Experten die SAP-Aktie zum Kauf empfehlen. Neun seien neutral gestimmt und vier würden zum Verkauf raten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: