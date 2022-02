XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (28.02.2022/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse der BNP Paribas:Rückblick: Die SAP-Aktie (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) markierte am 3. September 2020 ihr aktuelles Allzeithoch bei 143,32 EUR, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Seitdem befinde sich der Wert in einer Korrektur. Dabei sei im November 2021 auf ein Tief bei 89,93 EUR zurückgefallen. Damit habe er sich dem langfristigen Aufwärtstrend seit Oktober 2002 stark genähert. Zwar habe sich der Wert von dort aus an den Widerstand bei 129,58 EUR erholt, sei aber in den letzten Wochen wieder deutlich zurückgefallen. Am 18. Februar 2022 habe die Aktie den langfristigen Aufwärtstrend durchbrochen. Nach einem Tief bei 94,48 EUR habe sie sich zuletzt erholt.AusblickDiese Erholung könne aber jederzeit abgebrochen werden. Heute sei mit einer schwachen Eröffnung zu rechnen. Denn vorbörslich werde die Aktie bei 98,45 EUR und damit fast 3% unter dem Schlusskurs vorm Freitag getaxt. Damit könnte eine weitere Verkaufswelle einsetzen, die in den nächsten Tagen und Wochen zu Abgaben in Richtung 89,93 EUR und 82,19 EUR führen könnte. Damit sich das Chartbild wieder verbessere, müsste die Aktie über 106,60 EUR ansteigen und damit in den langfristigen Aufwärtstrend zurückkehren. In diesem Fall wäre eine Erholung bis 114,50/116,90 EUR möglich. (Analyse vom 28.02.2022)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:99,69 EUR -2,51% (28.02.2022, 08:46)