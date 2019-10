Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (17.10.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAP: Wachstum pur - AktienanalyseFür einen Paukenschlag sorgte der Softwarehersteller SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF): Bill McDermott tritt als Vorstandschef zurück, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.An seine Stelle würden mit sofortiger Wirkung die bisherigen Vorstandsmitglieder Jennifer Morgan und Christian Klein rücken. McDermott sei seit 2010 Vorstandssprecher gewesen, zunächst als Co-Vorstandschef, seit 2014 allein. Ein konkreter Grund für den Rücktritt sei zunächst nicht genannt worden. Würden Börsianer in der Regel verunsichert auf solch plötzliche Veränderungen reagieren, seien sie hier recht gelassen geblieben.Für Beruhigung hätten die vorläufigen Quartalszahlen gesorgt, die SAP zeitgleich mit dem Führungswechsel verkündet habe. Demnach seien Umsatz und Gewinn überraschend kräftig geklettert, nachdem SAP im Vorquartal noch den Handelsstreit zwischen den USA und China zu spüren bekommen habe. Während die Erlöse um 13 Prozent auf 6,8 Mrd. Euro zugelegt hätten, sei der um Sondereffekte bereinigte Gewinn vor Zinsen und Steuern dank Kostensenkungen und anderen Effizienzmaßnahmen um 20 Prozent auf 2,1 Mrd. Euro gestiegen. Das sei deutlich mehr gewesen, als Analysten erwartet hätten, die operative Marge habe mit 30,6 Prozent überraschend hoch gelegen.Zudem habe SAP die Prognosen für das laufende und die kommenden Jahre bestätigt. Anleger hätten mit einem riesigen Kurssprung von fast zehn Prozent auf das Zahlenwerk reagiert. Damit würden die Anteile auf dem höchsten Stand seit rund drei Monaten notieren. Übergeordnet befinde sich der Titel allerdings in einem mittelfristigen Seitwärtstrend - und daran ändere sich auch nichts, solange die Marke von 125 Euro nicht überwunden werde. (Ausgabe 41/2019)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:115,56 EUR -0,64% (17.10.2019, 11:18)