Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Anleger von Oracle hätten am Mittwochabend gleich zwei Überraschungen zu verkraften gehabt. Zum einen gehe der CEO - zum anderen seien die Q1-Zahlen veröffentlicht worden. "Der Aktionär" gebe einen Überblick:Der Chef des SAP-Rivalen Oracle, Mark Hurd, habe überraschend eine Auszeit angekündigt. "Ich habe entschieden, dass ich Zeit brauche, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren", habe Hurd am Mittwoch mitgeteilt. Seine Aufgaben sollten zunächst von Oracle-Gründer und Tech-Vorstand Larry Ellison sowie Co-Konzernchef Safra Catz mit übernommen werden.Anleger hätten nervös auf den Weggang des CEO reagiert - die Oracle-Aktie sei nachbörslich zunächst um über sechs Prozent gefallen. Doch dann sei die zweite Überraschung gekommen: Oracle habe einen Tag früher als angedacht die Zahlen zum ersten Quartal 2020 veröffentlicht - und diese hätten die Anleger überzeugen können.Die Erwartungen der Analysten an Q1 seien von Oracle erreicht worden. Der Umsatz habe 0,2 Prozent auf 9,22 Milliarden Dollar zugelegt - Analysten hätten 9,29 Milliarden Dollar erwartet. Der bereinigte Gewinn je Aktie habe mit 0,81 Dollar exakt die Schätzung der Analysten getroffen. Damit setze Oracle seinen Kurs der vergangenen Quartale fort."Der Aktionär" setze jedoch weiterhin auf den SAP. Den Walldorfern gelinge es schneller ihr Geschäft an die neuen Herausforderungen der Cloud anzupassen und hier rasante Zugewinne zu erzielen. Oracle werde hier durch eine Umstrukturierung von Marketing und Vertrieb noch massiv ausgebremst. SAP hat dagegen den Schalter schon umgelegt, so Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.09.2019)Mit Material von dpaADX.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link