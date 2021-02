XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (04.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mehrmals sei vor dem Börsengang von Qualtrics am vergangenen Donnerstag aufgrund der hohen Nachfrage der Ausgabepreis erhöht worden. Zuletzt habe die Preisspanne zwischen 27 und 29 Dollar gelegen. Eine Woche später stehe die Aktie der SAP-Tochter bei 55 Dollar.Anleger hätten damit nicht nur Zeichnungsgewinne, sondern auch ausgehend vom ersten Kurs bei 41,85 Dollar ordentliche Performance einfahren können. In nur einer Woche NASDAQ-Handels habe die Qualtrics-Aktie rund 31 Prozent zugelegt.Damit sei Qualtrics an der Börse mit 27,7 Milliarden Dollar bewertet - mehr als sich die Analysten, Underwriter und wohl das SAP-Management selbst hätten vorstellen können. Angesichts des erfolgreichen Börsengangs hätten einige Analysten ihre Kursziele für SAP angepasst. Das von 115 auf 121 Euro erhöhte Kursziel für den Softwareriesen begründe Analyst von Berenberg mit dem gestiegenen Wert der jetzt börsennotierten US-Tochter. Zu Qualtrics selbst haben sich die bekannten Analystenhäuser und Investmentbanken jedoch noch nicht geäußert, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 04.02.2021)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:107,48 EUR +2,79% (04.02.2021, 12:04)