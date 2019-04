Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

101,04 EUR +0,56% (23.04.2019, 11:51)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

100,94 EUR +0,54% (23.04.2019, 12:00)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (23.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Software-Herstellers SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) investiert zu bleiben.Am Mittwoch gebe SAP die Zahlen für das 1. Quartal bekannt. Analysten würden zwar das schwächste Quartal des Jahres erwarten, aber das 1. Quartal sei seit Jahren das schwächste. Während der Umsatz gegenüber dem Q4 2018 rund 20% nachgeben dürfte, sollte er gegenüber dem Vorjahresquartal um 12,5% ansteigen. Die Analysten würden mit einem Umsatz von 5,92 Mrd. Euro rechnen.SAP habe zum Jahresauftakt die Chance, ein schwaches 2018 abzuhacken. Die Investoren seien im letzten Geschäftsjahr enttäuscht gewesen, dass die operative Marge nicht rasanter angestiegen sei und dass der Ausblick für 2019 ebenfalls kein schnelleres Margenwachstum in Aussicht gestellt habe. Darüber hinaus gebe es Bedenken, dass es nicht gelingen könnte, das Cloud-Wachstum beizubehalten. Gleichzeitig habe SAP einige Investoren mit der Milliarden-Übernahme von Qualtrics geschockt.Die Rallye zum Jahresbeginn zeige aber, dass ein Großteil des negativen Sentiments mittlerweile eingepreist worden sei. Um die Aufwärtsbewegung nun nachhaltig fortzusetzen, müsse es gelingen, die Erwartungen der Geschäftsführung für das laufende Jahr zu erfüllen. Es werde mit einem Abo-Zuwachs in der Cloud von 33 bis 39% und einem Anstieg des operativen Gewinns um 7,5 bis 11,5% gerechnet. Ein starkes Q1 würde hier die richtigen Signale senden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: