Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (24.02.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thobias Quaß vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Bundesverband der IT-Anwender e.V. (VOICE) breche "wegen der fehlenden Kompromissbereitschaft SAPs" die mit dem DAX-Unternehmen geführten Gespräche über die Lizenzbestimmungen bei einer indirekten Nutzung ab. Der Verband wolle die Kompatibilität mit Systemen anderer Softwareanbieter klarer regeln, damit für die Mitgliedsunternehmen keine Lizenzkosten entstünden, wenn sie mit SAP-Systemen berechnete Ergebnisse in Drittprogrammen auswerten würden.Seit Oktober 2019 sei die neue Doppelspitze Jennifer Morgan und Christian Klein bei SAP im Amt. Die beiden müssten den durch Zukäufe gewachsenen Konzern wieder auf eine gemeinsame Linie bringen. Diese Zukäufe und das starke Wachstum im Cloud-Geschäft hätten den SAP-Umsatz 2019 angetrieben. Allerdings müsse viel Geld für den Umbau des Konzerns ausgeben werden. Der Gewinn sei 2019 um 17 Prozent auf 3,39 Mrd. Euro gesunken.SAP befinde sich trotz der momentanen Widrigkeiten in einer guten fundamentalen Verfassung. Durch die Dividendenerhöhung und das Aktienrückkaufprogramm werde langfristiges Wachstum untermauert. Charttechnisch sei mit dem Ausbruch über die 125-Euro-Zone jüngst ein Kaufsignal gesendet worden. Im Zuge des Corona-Abverkaufs und der Konfrontation mit den SAP-Anwendern, eine Beziehung, die das Management eigentlich habe verbessern wollen, falle der DAX-Titel wieder unter diese Marke. Fehlausbruch! Nach unten stütze jedoch aktuell die 90-Tage-Linie.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: