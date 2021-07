XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

120,58 EUR -0,33% (29.07.2021, 11:16)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (29.07.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SAP: Rücksetzer nach Zahlen - AktienanalyseDer Walldorfer Softwarekonzern SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) hat ein unerwartet robustes Quartal hingelegt - und daher die die Messlatte für das laufende Jahr noch einmal ein Stück höher gelegt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Unternehmen rechne jetzt mit einem währungsbereinigten Betriebsergebnis zwischen 7,95 und 8,25 Mrd. Euro (zuvor 7,8 bis 8,2 Mrd. Euro). Der Ausblick spiegele laut SAP "die starke Geschäftsentwicklung wider, die das Wachstum der Clouderlöse voraussichtlich beschleunigen wird". Diese sollten währungsbereinigt nun um 15 bis 18 Prozent zulegen statt wie bisher prognostiziert um 14 bis 18 Prozent. Da es auch im Lizenzgeschäft besser laufe als befürchtet, dürfte es bei dem gesamten Produktumsatz jetzt ein Wachstum von zwei bis drei Prozent geben, so der Konzern - ein Prozentpunkt mehr als bisher in Aussicht gestellt. Die Aktie habe dennoch Federn lassen müssen. Der marginal höhere Ausblick sei Anlegern offenbar nicht gut genug gewesen.Auch Richard Nguyen von der Société Générale habe angemerkt, dass sich die Erwartungen der Analysten längst am oberen Ende des von SAP aktualisierten Ausblicks befänden - was die Aktie aus Sicht der meisten Experten allerdings nicht plötzlich unattraktiver mache. Hier und da seien die Kursziele nach den Zahlen sogar etwas angehoben worden. Im Schnitt liegen sie jetzt bei 132,56 Euro, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 29/2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link