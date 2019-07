Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

112,22 EUR -1,37% (25.07.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

112,60 EUR -1,66% (25.07.2019, 22:25)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (25.07.2019/ac/a/d)





Hannover (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Analyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF).SAP sei ins laufende Jahr zwar gut gestartet. Die Q2-Zahlen hätten aber - insbesondere auf der Ergebnisseite - nicht überzeugt. Die hohen und mit vollmundigen Versprechen zum Teil selbstgeweckten Erwartungen seien verfehlt worden, was vor allem auf die wirtschaftlichen Unsicherheiten in Asien und hohe Aufwendungen für anteilsbasierte Vergütungen (EUR 1,9 Mrd.) sowie Restrukturierungen (EUR 1,1 Mrd.) zurückzuführen sei. In den kommenden Quartalen werde es sich herausstellen, ob SAP diesen Schwächetendenzen erfolgreich trotzen könne. Die Analysten würden darauf verweisen, dass das Management von SAP sehr vollmundig bleibe.Wolfgang Donie, Analyst der Nord LB, hält in einer aktuellen SAP-Aktienanalyse an seiner Halteempfehlung und dem Kursziel von 115 EUR für die SAP-Aktie fest. (Analyse vom 25.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: