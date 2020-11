Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (17.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Riesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Nach den Quartalszahlen sei vor allem eines klar. SAP habe mit seiner Tochter Concur ein Problemkind in der Coronakrise. Denn Concur sei in der Reisebranche aktiv, also einem Industriezweig, der durch die Pandemie am meisten leide.Genauer gesagt biete Concur eine Software zum Reisekostenmanagement an. Folglich unterstütze diese den Kunden von der Buchung von Dienstreisen bis zur Reisekostenabrechnung bei allen notwendigen Prozessschritten im Bereich des Reisekostenmanagements.Das Problem: Viele Concur-Kunden weltweit hätten ihre Dienstreisen im Zuge der Pandemie deutlich reduziert. Damit müssten deren Beschäftigte auch deutlich weniger Reisen abrechnen. Die Folge: Allein in Q3 seien die Concur-Umsätze um 14 Prozent gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen. Mit einer Erholung rechne SAP frühestens in H2/2021.Dies erscheine insofern besonders problematisch zu sein, da acht bis zehn Prozent der Gesamterlöse des DAX-Konzerns in normalen Zeiten auf Concur zurückzuführen seien.Engagierte Anleger sollten unverändert ihre Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger können bei der SAP-Aktie zugreifen, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 17.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link