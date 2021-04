Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP habe Google als neuen großen Kunden für seine Buchhaltungs-Software gewonnen. Ein großer Erfolg für die Walldorfer, der die SAP-Aktie aus dem Abwärtstrend habe ausbrechen lassen - für mehr habe es allerdings nicht gereicht.Laut einer internen E-Mail sei der Wechsel für Mai angesetzt. Die Umstellung habe monatelange intensive Vorarbeit erfordert. Für den deutschen Konzern sei dies ein Prestige-Erfolg im Wettbewerb mit dem Erzrivalen Oracle, dessen Produkt der Internet-Riese zugunsten der SAP-Software aufgegeben habe.Dieser Erfolg habe sich am Dienstag auch in der SAP-Aktie wiedergespiegelt. Das DAX-Papier sei bis auf 109,94 Euro nach oben gesprungen. Der frische Impuls habe jedoch nicht ausgereicht, um die Widerstandszone bei 110 Euro zu durchbrechen. Auch die 200-Tage-Linie bei aktuell 116,80 Euro liege noch deutlich entfernt.Charttechnisch würden sich nach dem frischen Impuls vom Dienstag am Mittwoch keine Kaufsignale für die SAP-Aktie aufdrängen. Fundamental bleibt die Aktie aufgrund des verstärkten Fokus auf den Zukunftsmarkt Cloud, einer stabilen Unternehmenskundenbasis sowie der günstigen Bewertung im Software-Sektor eine Long-Empfehlung des "Aktionär", so Benedikt Kaufmann. (Analyse vom 07.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: