XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

103,70 EUR -0,04% (16.03.2022, 17:39)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) entwickelt Softwarelösungen, die von kleinen, mittelständischen und großen Unternehmen genutzt werden. Mit Standardanwendungen, Branchenlösungen, Plattformen und Technologien kann jeder Geschäftsprozess abgebildet und gestaltet werden. Die Software sammelt und verarbeitet Daten auf einer einzigen Plattform, angefangen bei der Rohstoffbeschaffung über die Produktion bis hin zur Kundenzufriedenheit.



Die SAP-Lösungen können vor Ort am Benutzerstandort installiert werden oder der Zugriff erfolgt über die Cloud. Sie unterstützten Unternehmen dabei, die gesamte Wertschöpfungskette zu analysieren und effizient zu gestalten. Mit SAP-Lösungen können auch Prognosen erstellt werden, beispielsweise darüber, wann eine Maschine repariert werden muss oder wie sich der Umsatz im nächsten Halbjahr entwickeln wird.



Zudem hilft SAP Kunden, operative Daten und Experience-Daten, wie Kauferlebnis und Kundenfeedback, miteinander zu verknüpfen. Dadurch können Unternehmen ihre Kunden besser verstehen und auf ihre Anliegen reagieren. (20.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Vorstandsumbau beim Walldorfer Konzern gehe weiter. SAP habe nun mitgeteilt, dass Finanzchef Luka Mucic das Unternehmen verlassen werde. Der Aufsichtsrat habe sich mit Mucic darauf "einvernehmlich" geeinigt, habe der Softwarekonzern am Freitagabend in einer Pflichtmitteilung mitgeteilt. Zu den Gründen von Mucics Weggang sei noch nichts bekannt geworden.Aus Unternehmenskreisen habe es weiter geheißen, dass Mucic, dessen regulärer Vertrag erst 2026 ausläuft, seine Tätigkeit bis zum 31. März 2023 noch "in vollem Umfang" wahrnehmen werde. Der Aufsichtsrat habe die Suche nach einem neuen CFO bereits eingeleitet.Mucics Weggang dürfte am Kapitalmarkt nicht so gut ankommen. Er gelte als einer der erfahrensten SAP-Manager und sei bereits seit 26 Jahren bei den Walldorfern tätig. Mucic genieße bei Kunden und Investoren aufgrund seiner Fachkompetenz und herausragender Kommunikationsfähigkeiten sehr hohes Ansehen. Anleger sollten bei SAP vorerst der Seitenlinie treu bleiben, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.03.2022)