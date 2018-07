Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:

103,84 EUR +0,58% (27.07.2018, 13:33)



Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

103,76 EUR +1,01% (27.07.2018, 13:43)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Marktführer für Unternehmenssoftware unterstützt die SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) Firmen jeder Größe und Branche, ihr Geschäft profitabel zu betreiben, sich kontinuierlich anzupassen und nachhaltig zu wachsen. Vom Back Office bis zur Vorstandsetage, vom Warenlager bis ins Regal, vom Desktop bis hin zum mobilen Endgerät - SAP versetzt Menschen und Organisationen in die Lage, effizienter zusammenzuarbeiten und Geschäftsinformationen effektiver zu nutzen als die Konkurrenz. Über 388.000 Kunden aus der privaten Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung setzen auf SAP-Anwendungen und -Dienstleistungen, um ihre Ziele besser zu erreichen. Weitere Informationen unter www.sap.de. (27.07.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von Aktienanalyst Wolfgang Donie von der Nord LB:Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) weiterhin zu kaufen.Der Aktienanalyst sehe die Zahlen der SAP SE für das 2. Quartal insgesamt als ordentlich an. Allerdings seien die rückläufigen Erlöse aus Softwarelizenzen und die Kennziffer "New Cloud Bookings" eine Enttäuschung für den Markt gewesen. Die Analysten würden dies aber nicht für negativ halten. Das Cloud-Geschäft wachse schneller als das der Hauptwettbewerber, mittlerweile würden auch die Margen anziehen. Das rückläufige Softwarelizenzgeschäft sei letzen Endes eine logische Folge des Cloud-Erfolgs, habe jedoch immer noch ein beachtliches Niveau.Wolfgang Donie, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel von 115 EUR und das Anlageurteil "kaufen" für die SAP-Aktie. (Analyse vom 27.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "SAP SE": Keine vorhanden.Börsenplätze SAP-Aktie: