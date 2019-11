Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 437.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (19.11.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Konzern habe auf dem Kapitalmarkttag weitere Details zu den langfristigen Zielen verraten. Das neue Management zeige damit Ambitionen - doch stehe auch vor einer großen Aufgabe.Während die Umsatz- und Profitziele der so genannte "Ambition 2023" bereits unter Ex-CEO Bill McDermott festgesetzt worden seien, hätten die neuen Co-CEOs Jennifer Morgan und Christian Klein weitere Ziele zum Free Cashflow hinzugefügt.Das konkrete Langfrist-Ziel für den Free Cashflow sei neu und belaufe sich auf acht Milliarden Dollar. Geplant werde damit ein durchschnittliches jährliches Wachstum beim Free Cashflow zwischen 15 und 25 Prozent.Bereits bekannt seien diese Ziele: SAP erwarte ausgehend von einem Umsatz von 25 Mrd. Euro im Jahr 2018 bis 2023 eine Steigerung auf 35 Mrd. Euro. Der Cloud-Umsatz solle sich dabei verdreifachen.Die Geschäftsführung wolle, um die Ziele zu erreichen, auf Produktinnovation und -integration setzen.Die große Frage bleibe, ob der Konzern sowohl Umsatzwachstum als auch Margenwachstum erreichen könne. Insbesondere da sich die Walldorfer auf eine größtenteils organische Wachstumsstrategie mit gleichzeitigem Deleveraging verlassen und damit höchstwahrscheinlich zusätzliche Ressourcen im Vertrieb oder bei der Produktentwicklung benötigen würden.Nachdem SAP jedoch aktuell voll auf Kurs sei und keine Zahlen liefere, die einen gegenläufigen Interpretationsspielraum eröffnen würden, bleibe DER AKTIONÄR von der "Ambition 2023" überzeugt. Anleger dürften in einem anhaltenden Bullenmarkt mit weiter steigenden Aktienkursen rechnen.Anleger sollten bei der SAP-Aktie dabei bleiben und Gewinne laufen lassen, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär". (Analyse vom 19.11.2019)